Été 2020 : easyJet étoffe progressivement son offre depuis Paris et Montpellier

Le trafic d'easyJet reprend progressivement depuis ses bases parisiennes. Apres Nice et Toulouse depuis Paris Charles de Gaulle, la compagnie se prépare à voler nouveau vers Biarritz, Bastia et Ajaccio.



Cet été,la compagnie reprendra également ses liaisons vers des destinations européennes estivales comme Milan en Italie, Catane en Sicile, le Portugal, vers Faro (depuis Paris Orly également), Lisbonne et Porto, et vers de nombreuses îles, espagnoles, les îles des Baléares (Majorque) et les Canaries (Tenerife) ou encore en Grèce vers Corfou, Mykonos ou Héraklion en Crète.



La base d’Orly desservira les grands axes domestiques vers Nice et Toulouse dès la réouverture fin juin. Berlin sera aussi desservie depuis les deux aéroports.



De même, easyJet reprendra ses vols depuis Montpellier le 3 juillet vers le Royaume-Uni (Londres Gatwick et Londres Luton) et la Suisse (Bâle).



" Ces lignes contribueront à la relance du tourisme dans la région montpelliéraine, en accueillant une clientèle anglaise et suisse fidèle en période estivale, et permettront aux Montpelliérains de profiter des vacances en Angleterre et en Suisse ", ajoute la compagnie dans un communiqué.