Eté 2021 : Transavia desservira Saint-Jacques-de-Compostelle au départ de Paris Orly

Transavia France vient d'ouvrir ses ventes pour l'été 2021 (28 mars au 30 octobre 2021).



Pour cette prochaine saison estivale, la compagnie consolide son programme de vols sur ses marchés historiques, avec des augmentations de fréquences vers le Portugal, l’Espagne et l’Algérie au départ de Paris-Orly.



Transavia prévoit également de prolonger les premières routes annoncées cet hiver sur le réseau domestique : Biarritz depuis Paris et Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse depuis Nantes seront accessibles sur l’été 2021.



Par ailleurs, la compagnie ouvrira une nouvelle ligne entre Paris-Orly et Saint-Jacques-de-Compostelle, dont le premier vol aura lieu le 15 avril 2021. La ligne sera assurée à raison de 2 vols par semaine (le jeudi et le dimanche).