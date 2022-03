Paris-Orly : Vueling à l’assaut de Transavia

slots

(à titre de comparaison, depuis Orly, Transavia proposera cet été 75 destinations, EasyJet 22).

« 1 passager sur 3 volant entre la France et l’Espagne utilise Vueling, et plus d’1 passager sur 2 entre la France et Barcelone »

Grace aux 18horaires récupérés à Orly, Vueling y proposera 47 routes, soit 36 de plus qu’à l’été 2019Et ce plus uniquement vers les routes traditionnelles des low-cost en Espagne, Portugal ou Italie. Parmi les destinations opérées en direct,Parmi les nouveautés, notons aussi une liaison vers Oviedo (Asturies), Cork (Irlande) ou Cardiff (Pays de Galles).Plus globalement, au départ de 7 aéroports tricolores, Vueling revendique sur l’été 2022 54 destinations sur 15 pays.Avec, toujours, une spécialité sur les liaisons entre France et Espagne, sur lesquelles elle est la première compagnie en termes de flux, avec 24 routes., précise Marco Sansavini.Avec les autres compagnies low-cost, toutes sur le pied de guerre alors que les trafics aériens reviennent peu à peu à leurs niveaux d’avant-crise, la concurrence risque d’être féroce. La plupart d’entre-elles se livreront par exemple bataille sur les liaisons domestiques France.