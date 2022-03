France : vols domestiques, nouveau terrain de jeu des low cost 🔑

Le phénomène est en même temps suivi par notre compagnie nationale depuis 2020. Alors que l’avenir de sa filiale domestique Hop est plutôt à la rationalisation et la réduction de taille , Air France mise désormais pour le domestique sur sa filiale à bas coûts et en pleine expansion :Pour l’été 2022, cette dernière se félicite déjà du lancement de 6 nouvelles lignes domestiques : Orly-Perpignan, Orly-Pau, Marseille-Lille, Marseille-Rennes, Toulouse- Rennes et Nantes-Figari.Au total ce sont pas moins deque l’on compte au programme de la low cost du groupe Air France sur l’été 2022. Ceci au départ d’Orly, Nantes, Montpellier, Brest, Lille, Marseille et Toulouse.Enfin du côté de Ryanair, la compagnie ultra low cost qui compte, on opérait cet hiver 7 lignes domestiques au départ des nouvelles bases françaises. Et d’autres nouvelles routes, à l’instar d’un inédit Marseille-La Rochelle, sont déjà annoncées pour l’été prochain.