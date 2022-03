Air France : une nouvelle étape franchie vers la fin de Hop ?🔑

« Pour Hop, la stratégie consiste à conserver les lignes alimentant le hub de Roissy-CDG et le hub de Lyon qu'il est nécessaire d'opérer avec des modules régionaux. Ces lignes représentent 60% de l'activité avant Covid. Et nous simplifions notre flotte, en nous recentrant sur le seul Ejet dont l'exploitation comporte des avantages décisifs pour opérer sur les hubs (en matière de rayon d'action et d'expérience client) » , nous glisse-t-on du côté de la direction d'Air France.



« L'objectif est de renforcer la complémentarité des modèles et des compagnies au sein du groupe », ajoute-t-on.



Plus récemment, la compagnie tricolore a du faire face, pêle-mêle, à la crise sanitaire, aux pénuries de pilotes dues aux départs vers Air France des pilotes ayant réussi les sélections internes, à la reprise de nombreuses lignes domestiques par l'autre filiale d'Air France (à la trajectoire elle, montante) qu'est Transavia, et plus globalement à la redéfinition des liaisons domestiques hexagonales...



Ryanair, Volotea et easyJet ont pris d'assaut ces dernières années les aéroports régionaux français et y sont montés en puissance sur les liaisons franco-françaises.



« Transavia est déployée plus largement pour lutter contre les compagnies low-cost. Air France et Hop gardent une place sur le réseau domestique, mais de façon redimensionnée pour répondre à la nouvelle configuration du marché » , assure-t-on du côté de la direction de la compagnie.



En fin d'année 2021, cette dernière s'était engagée « à se maintenir au capital et à garantir un certain niveau d'activité jusqu'en mars 2026 », chez Hop.



Quelques mois plus tôt, la direction avait dû démentir toute volonté de faire disparaître sa compagnie régionale. A force de réductions de la voilure et de dilutions progressives des activités dans les autres entités du groupe Air France, la question semble pourtant toujours se poser.