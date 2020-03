Hop, l'épine dans le pied d'Air France...

Ce n’est pas étonnant, les transporteurs étrangers gagnent de l’argent là où HOP en perd.



Cela s’explique aisément : si l’on divise tout simplement le chiffre d’affaires par le nombre de salariés, chaque personne de HOP réalise un chiffre d’affaires moyen de 285 000 € par an, alors que son homologue d’easyJet en fait 591 000 €. C’est deux fois plus.



Comment faire pour tout reconstruire ? Voilà bien l’exercice le plus difficile qui soit.



D'un côté, Air France ne peut pas se permettre de se faire tout simplement éjecter du marché domestique français, mais dans le même temps la compagnie nationale ne peut continuer à voir ses comptes plombés de l’ordre de 100 millions d’euros par an avec l’organisation actuelle.



Benjamin Smith a bien annoncé une simplification du groupe et la disparition des marques « annexes » à l’exception de Transavia qui arrive à tirer son épingle du jeu, mais comment faire pour rationaliser le pôle domestique ?



Les appareils sont disparates et peu adaptés : en dehors des Airbus de la série 320 utilisés sur les très gros axes, les avions utilisés sont de petite capacité et répartis entre deux constructeurs : Embraer avec 3 types de machines et Bombardier avec 2 types.



Le tout en face des A320 d’EasyJet, et de Volotea et les Boeing 737 de Ryanair. Difficile de garder son marché dans ces conditions.