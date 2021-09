Vueling obtient 18 créneaux de vols à l'aéroport de Paris Orly

Nous baserons les avions les plus performants en termes de consommation de carburant et les plus grands de notre flotte - des avions Airbus A321 - à Paris Orly pour profiter pleinement de cette opportunité

Notre proposition solide et compétitive apportera des avantages uniques aux consommateurs français et européens, notamment le partage de codes et le trafic en correspondance avec d'autres compagnies aériennes du groupe IAG et la plateforme de fidélité IAG (Avios)

La compagnie espagnole Vueling, membre d'IAG (International Airlines Group), vient d'obtenir, suite à l'approbation de sa demande par la Commission européenne. Ces créneaux ont été libérés dans le cadre de la recapitalisation COVID-19 d'Air France et du groupe Air France-KLM par la France., a déclaré Marco Sansavini, président de Vueling, dans un communiqué.", a-t-il ajouté.Vueling prévoit de démarrer à Paris Orlyet fera d'autres annonces concernant ses plans pour les créneaux horaires conformément au calendrier associé à la procédure de la Commission européenne.Pour rappel, Vueling opère en France depuis 2004. La compagnie exploite actuellement 37 lignes au départ de six aéroports en France (Paris-Orly, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Nice), dont 23 au départ de Paris-Orly, avec cinq avions basés à l'aéroport.