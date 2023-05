Vueling : quel programme depuis la France pour l'été 2023 ?

En France, la compagnie opère cet étéen direction de :(Lanzarote, Malaga, Barcelone, Fuerteventura, Grenade, Ibiza, Minorque, Asturies (Oviedo), Palma de Majorque, Ténériffe Sud, Valence, Reus, Alicante, Bilbao, Grande Canarie, Saint Jacques de Compostelle, Séville),(Bologne, Bari, Rome Fiumicino, Florence, Gênes, Milan),(Lisbonne, Porto),(Stockholm),(Copenhague),(Hambourg),(Prague),(Agadir, Tanger, Marrakech),(Le Caire),(Split),(Londres-Gatwick, Birmingham),(Dublin).A noter que depuis l'aéroport de Paris-Orly, la ligne verspasse en quotidien et celle vers Reus, lancée l’hiver dernier, est programmée à raison de deux fréquences par semaine.La compagnie opère également 12 liaisons depuis les aéroports situés en régions :- depuis, la compagnie dessert Barcelone à raison de 7 fréquences par semaine- depuis, la compagnie dessert Barcelone (18 fréquences/semaine), Malaga et Majorque (4 fréquences/semaine)- depuis, la compagnie dessert Barcelone et Alger (7 fréquences/semaine)- depuisla compagnie dessert Barcelone (10 fréquences/semaine), Malaga et Majorque (3 fréquences/semaine)- depuisla compagnie dessert Barcelone à raison de 14 fréquences par semaine- depuis, la compagnie dessert Barcelone à raison de 2 fréquences par semaine (du 1er juillet au 9 septembre uniquement)- depuis, la compagnie dessert Barcelone à raison de 4 fréquences par semaine.