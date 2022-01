Eté 2022 : MSC Croisières table sur la flexibilité et des escales en toute autonomie

La saison estivale 2022 est lancée pour MSC Croisières !



" Toutes les réservations existantes et les réservations à venir pour les croisières jusqu’à la fin de l’été 2022 seront couvertes par la promesse "Voyager en toute sérénité", qui a déjà permis à la Compagnie d’offrir des vacances en mer sûres et flexibles à plus d’un million d’hôtes pendant les différentes phases de la pandémie ", indique le Groupe dans un communiqué.



Parmi ces mesures, tous les hôtes à partir de 12 ans inclus doivent présenter un schéma vaccinal complet (à partir de 8 ans pour les croisières en mer Rouge, avec un des vaccins approuvés par le Royaume d’Arabie Saoudite) et tous les hôtes à partir de 2 ans inclus doivent présenter un résultat négatif de test de dépistage avant l’embarquement.



Par ailleurs, tous les membres d’équipage à bord sont vaccinés, testés de façon régulière et suivent des règles sanitaires strictes.



En ce qui concerne la politique de réservation, toutes les croisières peuvent être reprogrammées sans frais supplémentaires jusqu’à 15 jours (21 jours pour les réservations Vols + Croisière), en port-port, avant le départ, quelle que soit la raison.