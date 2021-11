Euram : un nouveau site de création de voyages sur mesure

Le site est prêt et nous le sommes également !



Sans être prévu, le timing est idéal avec l’ouverture des Etats-Unis qui est une destination importante pour EURAM Creative Packaging,

C'est un projet qui était dans les cartons depuis quelque temps, mais qui trouve une résonance particulière en ce mois de novembre 2021.Euram lance un tout nouveau site Euram Creative Packaging dédié à la création de voyages sur mesure. déclarait sur TourMaG.com Audrey Labarthe, la directrice du développement en France.Intégralement hébergé sur la plateforme Planisto, le nouvel outil se veut plus rapide, plus stable et surtout doté de nouvelles fonctionnalités conçues spécialement par et pour des professionnels du tourisme.