Eure Tourisme lance une campagne à travers les acteurs de son territoire

Eure Tourisme lance une nouvelle campagne de promotion à travers 3 portraits de 3 acteurs du tourisme qui ont fait le choix de s'installer sur le territoire.



Il s'agit de Cédric Auger, Chef et propriétaire du Moulon Fouret à Treis-Sants-en-Ouche près de Bernay, Myriam Duteil productrice de Safran et propriétaire du gîte du Domaine de Gauville à Saint-Pierre-de-Salerne et Isabelle Hué propriétaire de la Chambre d'Hôtes "Les Cicognes" dans le Marais-Vernier



Le pitch : le bonheur est dans l'Eure ! Ils ont choisi l'Eure et ces 3 personnalités nous racontent leurs coups de cœur, leur passion, leurs métiers.