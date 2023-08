Euro Airship : le dirigeable, futur bateau-mouche des airs ?

« On pourrait, mais sur de courtes distances : notre vitesse est limitée à 130 ou 150 km/h. Il faudrait repenser les cabines. Mais pour le moment, notre optique ce sont plutôt des visites avec un opérateur »

« complémentaire »

« En bateau, l’accessibilité à certains lieux est compliquée, car il y a peu de fond et la coque peut abimer les coraux. Nous pourrions transporter des personnes depuis Riyad pour les amener vers des sites touristiques ».

Si Euro Airship imagine de multiples usages et s’intéresse en priorité au tourisme,Du moins, pas dans l’immédiat.La société s’envisage commede l’avion. Et pour cause : elle fait partie du monde de l’aviation et de l’aéronautique et ne compte pas le renier.Dès lors,: à quoi bon proposer de survoler un site archéologique de manière décarbonée si pour cela, le voyageur a dû prendre un long-courrier ?En Arabie Saoudite par exemple.Problème : selon Greentripper , l’aller-retour depuis Paris « coûte » 1 529 kg CO2 - sachant que nous devrions tous tendre à une dépense globale par an et par personne de... 2 tonnes.La solution développée par Euro Airship ressemble à une merveille de technologie que n’aurait pas renié Jules Verne, et quel écolo ne rêve pas de voir ces dirigeables silencieux et solaires ? Dommage de ne pas saisir l’opportunité d’accompagner le tourisme vers un monde plus sobre.