Europe : quelles sont les conséquences de l'inflation sur le voyage ?

" On s'attendrait à ce qu'un tel niveau d'inflation freine fortement la demande de voyages internationaux.



Cependant, les histoires d'aéroports bondés à travers l'Europe continuent d'émerger, démontrant que la demande de voyages internationaux induite par la pandémie est toujours présente, " explique Ralph Hollister, analyste des voyages et du tourisme chez GlobalData.



Une récente enquête réalisée par la société sur différentes catégories sociales au Royaume-Uni démontre que, même les catégories les moins aisées, la demande ne s'émousse pas vraiment.



Les professions manuelles semi-qualifiées et non qualifiées ou encore les chômeurs ont déclaré à 20,8% qu’ils prévoyaient toujours de voyager à l’étranger cet été et 34,9% au Royaume-Uni.



" L’impact de l’inflation en Europe prolongera sans aucun doute les délais de reprise des entreprises de voyages et de tourisme.



Cependant, le fort désir des voyageurs de continuer à voyager alors qu’une période de ralentissement économique se profile sera facilité par le commerce à la baisse, mais aussi des produits et services moins chers qui sont devenus prioritaires pour contrer l’impact de l’inflation, " estime Ralph Hollister.