Exclusif : Vegas Airways inaugure ce samedi son 1er vol 3 rotations hebdo Paris-Las Vegas 300 euros TTC A/R

Elon Musk, jamais en retard d’une innovation, lance aujourd’hui Vegas Airways, une compagnie atypique, entièrement vouée aux jeux et aux joueurs. Préparé dans le plus grand secret, ce projet va changer la donne du transport aérien. Votre serviteur était à bord du vol inaugural de ce transporteur pas comme les autres…

A la place des écrans dans le dos des sièges, on trouve des machines qui leur permettent de miser pendant toute la durée du vol, y compris pendant les phases de décollage et d’atterrissage. Il est 21 heures à l'aéroport international Harry-Reid de Las Vegas, principale plateforme desservant Las Vegas dans le comté de Clark (Nevada).Le 1er Dreamliner de la flotte de VA (Vegas Airways), roule sur le tarmac. Il vient de recevoir l’autorisation de décoller en direction de Paris.VA n’est, décidément pas, une compagnie comme les autres.Sortie de l’imagination fertile d’Elon Musk, elle se veut une sorte de casino volant où les passagers, accros aux jeux, peuvent avoir un accès permanent à des machines à sous, bandits-manchots, roulettes, black jack, etc.A la place des écrans dans le dos des sièges, on trouve des machines qui leur permettent de miser pendant toute la durée du vol, y compris pendant les phases de décollage et d’atterrissage.

La classe éco propose un black jack et une vraie roulette Autres articles Vegas Airways : Poisson d'Avril ! Mieux : dès le signal lumineux éteint, permettant aux passagers de quitter leurs sièges, ils se précipitent vers l’espace aménagé au centre de l’appareil.



La classe économique propose un black jack et une vraie roulette, avec des hôtesses et des stewards bi-fonction, recrutés et spécialement formés.



Leur mission (ils l’ont acceptée) est de faire dépenser un maximum d’argent aux frenchies qui ont craqué pour le tarif ridicule et symbolique de 300 euros TTC aller-retour, hôtel compris.



Un tarif que même Ryanair n’oserait pas... Une bonne affaire ? Voire. S’ils n’ont pas été suffisamment été ratiboisés pendant le vol, LA se chargera à l'arrivée de leur pomper le reste. Au final, ils risquent de se poser à Paris avec une main devant et une main derrière…



L’originalité du concept c’est que les joueurs peuvent faire leurs paris et miser depuis leur siège.

Les joueurs remettent au pot de plus belle Comme dans les casinos de Vegas, où le système fonctionne très bien, on injecte de l’oxygène dans l’ensemble de la cabine et des différentes classes afin d'améliorer l’expérience des joueurs et les rendre euphoriques.



Ainsi, ils peuvent jouer jusqu’au bout de la “nuit”...



L’ambiance ressemble pas mal à celle que l’on peut observer dans la compagnie irlandaise.



Toutes les trois minutes on entend des annonces et le ruissellement de l’argent qui coule à flots dans les haut-parleurs, lorsqu'un joueur décroche le jack pot.



L'heureux élu est immédiatement l’objet de toutes les attentions et les joueurs remettent au pot de plus belle dans l’espoir de décrocher, eux-aussi aussi, la timbale.



Bien entendu, ambiance, décor et dispositif changent du tout au tout, selon que l’on est en classe éco ou en Première. Que vous soyez puissant ou misérable… Dans cette dernière, on joue plutôt au poker et les pots frisent l’indécence.

Elon Musk est du voyage pour ce vol inaugural



Elon Musk est du voyage pour cette première tournée. Très entouré, le milliardaire est visiblement satisfait du succès de son initiative.



Il joue et twitte très régulièrement en direction de sa communauté. Deux gardes du corps veillent au grain et empêchent les badauds de s’approcher de la table présidentielle. On y croise aussi beaucoup de VIP et des stars du show biz, recrutées pour l’occasion.



Une indiscrétion nous a permis d’apprendre que Donald Trump est pressenti pour devenir le parrain de ce nouveau transporteur. Bien entendu, à peine mises en ligne, les places se sont arrachées.



L'ambiance est feutrée et les hôtesses, plutôt accortes. En talons hauts et jupes ultra-courtes, elles passent de table en table avec des Magnums Veuve Cliquot et le champagne coule à flots.

Si vous voulez, vous pouvez aussi, vivre cette expérience unique : rendez-vous sans tarder sur www.vegasairways.com.

