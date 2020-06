Exclusive Travel by Lou Les collections secrètes de l’Occitanie

DMC passionnée & dynamique, Exclusive Travel est votre créateur de voyage haut de gamme sur mesure dans le sud de la France.

Notre motivation : La qualité de service.

Notre passion : Vous dévoiler les secrets de notre territoire pour un voyage en immersion 100% personnalisé.

Notre objectif : Des vacances au-delà des espérances de vos clients.

Rédigé par l'annuaire Partez en France le Mardi 9 Juin 2020

Dénomination :

Exclusive Travel by Lou



Date de création :

Juin 2013



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM03013008



EXCLUSIVE TRAVEL c’est avant tout votre ambassadeur régional et la garantie d’un savoir-faire exclusif.



1- VOS clients méritent des vacances qui leur ressemblent

2- NOS clients (c’est-à-dire, vous, amis du tourisme !) choisissent l’offre de collaboration qui leur correspond



C’est sur cette réflexion que notre équipe s’est basée pour s’adapter au mieux à vos besoins.



Nous élaborons des séjours et circuits sur mesure, insolites, exclusifs et uniques. Notre passion va plus loin et nous mettons toute notre expertise du terrain à votre service.



Vous connaissez les attentes et les espérances de vos clients, nous connaissons les prestations de qualités de notre territoire : Le succès de vacances réussies sera dans notre collaboration !

Nous inventons des escapades comme un parfumeur confectionnerait un parfum unique, comme une promesse de raffinement encré dans un rêve. Nous nous imprégnons de l’envie du client, nous sélectionnons avec soin chaque essence pour créer l’assemblage parfait et nous apprécions la satisfaction d’enivrer notre voyageur avec une expérience exclusive.



Vous souhaitez organiser un circuit, séjour ou évènement dans le sud de la France et vous vous interrogez :

• Comment assurer une prestation de qualité à vos clients ?

• Comment être certain de la qualité d’un hébergement sans l’avoir testé ?

• Comment organiser un itinéraire cohérent sans connaitre parfaitement une destination ?

• Comment proposer les dernières visites tendances d’une destination à des centaines de kilomètres de votre agence ?

• Comment gagner du temps dans la création d’un voyage sur mesure ?

• Comment obtenir les meilleurs tarifs auprès de nouveaux prestataires ?



NOUS AVONS LA SOLUTION ► Sélectionnez nos solutions à la carte selon vos besoins



En couple

En famille

Groupes

Incentive

Adaptabilité

Autotour

Circuit

City-break

Conciergerie

Eco-responsable

Luxe

Nature

Sur-mesure

Aventure

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Golf

Navigation

Œnologie

Spitituel

Voyage de noces

Yoga





Escapades à Nîmes

Séjour testé et validé par une famille Toulousaine qui nous avait commandé cette escapade en janvier 2020



Une évasion de deux nuits à Nîmes pour découvrir les secrets de la Romanité. En couple ou en famille, une belle escapade à savourer le temps d'un week-end.

Une évasion de deux nuits à Nîmes pour découvrir les secrets de la Romanité. En couple ou en famille, une belle escapade à savourer le temps d'un week-end.

A vos Clubs de golf

Séjour testé et validé par notre un amateur de golf Lillois qui nous avait réservé ses parcours en octobre 2019

Et pourquoi ne pas allier la passion du golf à la découverte du sud de la France ?

Rendez-vous en Occitanie avec un programme au parfait équilibre entre green fees et visites authentiques pendant 4 jours! Venez swinguez en Occitanie !

Et pourquoi ne pas allier la passion du golf à la découverte du sud de la France ?

Rendez-vous en Occitanie avec un programme au parfait équilibre entre green fees et visites authentiques pendant 4 jours! Venez swinguez en Occitanie !

Digital détox en Occitanie

Séjour testé et validé par un chef d’entreprise qui avait besoin de se déconnecter en juin 2019



Au milieu des vignes, le village Castigno en Occitanie vous accueille pour votre séjour de détente en digital detox.

Propice au calme et à la sérénité, laissez-vous séduire pendant votre voyage en Occitanie par les nombreuses activités insolites et authentiques

Au milieu des vignes, le village Castigno en Occitanie vous accueille pour votre séjour de détente en digital detox.

Propice au calme et à la sérénité, laissez-vous séduire pendant votre voyage en Occitanie par les nombreuses activités insolites et authentiques



Jours d'ouverture : Du Lundi au Vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Mandarin



Vos contacts :

Leslie Ehrmann

leslie@exclusive-travel.co

Tel : +33 (0)9 84 19 38 84

Mobile : +33 (0)6 95 62 19 08



Adresse postale : Montpellier



Site web : www.exclusive-travel.co



Du Lundi au VendrediFrançais - Anglais - MandarinLeslie EhrmannTel : +33 (0)9 84 19 38 84Mobile : +33 (0)6 95 62 19 08Montpellier

Dans la même rubrique : < > Gard Réservation