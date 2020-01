Exotismes : "Le DITEX est le bon moment pour mobiliser les équipes de ventes"

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX ?



Didier Sylvestre : EXOTISMES est partenaire du DITEX depuis de nombreuses années. Le format et le lieu du salon permettent les meilleurs échanges entre professionnels au moment où la haute saison sur le long-courrier prend fin.



Et avec le retour des beaux jours, le choix des destinations s’ouvre davantage pour les clients et il faut savoir faire preuve de créativité. Ce salon est donc le bon moment pour mobiliser les équipes de ventes et pour continuer de proposer les îles tropicales pendant l’été !



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Didier Sylvestre : EXOTISMES a présenté ses nouveautés « produits » à la rentrée et sortira au mois d’avril une brochure promotionnelle le « Poker de l’été ».



Sur le salon DITEX, nous souhaitons avant tout mettre directement en relation nos fidèles agences de voyages avec nos meilleurs partenaires. AIR TAHITI NUI qui opère désormais sur de magnifiques Boeing 787 Dreamliner flambants neufs.



En plus des candidates à l’élection de Miss France, c’est bien la compagnie de Tahiti qui aura transporté cette année la majorité de nos clients vers la Polynésie.



Ensuite, un espace sur notre stand sera réservé à LUX Resorts & Hotels avec qui nous éditons une brochure dédiée à l’Océan Indien.