Exotismes accueille en grande pompe ses premiers clients à l'Ile Maurice (Vidéo)

Depuis le 1er octobre 2021, les voyageurs vaccinés doivent présenter un test PCR négatif effectué dans les 72 heures avant le dernier point d'embarquement. Ils sont exemptés de quarantaine.Ils doivent également se soumettre à deux tests (le jour de leur arrivée et au 5è jour) mais peuvent se déplacer dans l’île sans restriction dès le premier jour si le résultat du premier test est négatif.Une note du gouvernement mauricien précise que les personnes ayant réservé un hôtel devront effectuer ces tests directement dans l'établissement réservé. Pour ceux qui n'ont pas réservé d'hôtel, les tests se feront le jour d'arrivée à l'aéroport et un autotest sera demandé le 5e jour.Tous les voyageurs devront souscrire une assurance covid et doivent aussi remettre aux autorités mauriciennes à leur arrivée deux formulaires de santé : le formulaire d’identification passager et le formulaire de déclaration de santé. L'Île Maurice est actuellement classée en "orange" par le gouvernement français. Les voyageurs doivent produire un motif impérieux pour se rendre dans un pays/territoire de la zone orange sauf s’ils peuvent justifier d’un parcours vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne du médicament.