Expedia : zoom sur les tendances de recherche voyages fin 2021

Une tendance observée pour la première fois au deuxième trimestre - les voyageurs recherchant et réservant des destinations plus lointaines - s'est poursuivie au quatrième trimestre.



LATAM (Amérique Latine) est en tête de cette tendance, avec 5 des 10 premières destinations réservées pour les voyageurs y résidant situées dans d'autres parties du monde. En outre, les destinations hors APAC - Dubaï et Honolulu - représentent 2 des 4 nouvelles entrées dans le top 10 de l'APAC, Sydney et Singapour ayant également rejoint la liste.



En revanche, les voyageurs nord-américains ont continué à réserver plus près de chez eux, Cancun étant la seule destination hors de la région à figurer dans le top 10 des réservations NORAM.



Toutefois, ce comportement semble susceptible de changer cette année. Le 2022 Travel Trends Report d'Expedia a révélé que 68 % des Américains prévoient de voir grand lors de leur prochain voyage, et beaucoup d'entre eux ont en vue des destinations intercontinentales comme Rome, Bali, Londres et Paris en 2022.



Paris, Dubaï, Mexico, Tokyo et Madrid ont tous connu une croissance à deux chiffres des réservations d'hôtel d'un trimestre à l'autre. Si l'on considère les 25 destinations les plus réservées dans le monde, Dubaï est passé de la 18e position au 3e trimestre à la 6e au 4e trimestre - grâce à une augmentation de 40 % des réservations de nuits d'hôtel par rapport au trimestre précédent.



Au cours de la même période, Tokyo est passée de la 41e à la 24e place, Mexico de la 23e à la 17e place et Paris de la 12e à la 5e place.