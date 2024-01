Expertise Destinations : Prodesti annonce son planning de formations 2024

Les formations de Prodesti permettent aux professionnels du tourisme (agents de voyages, travel designers, producteurs) de se spécialiser sur une ou plusieurs destinations, grâce à des outils pédagogiques efficaces et aux conseils d’experts reconnus pour leur expérience dans la vente et la production.



Rédigé par Luis ROCHE, Dirigeant de Prodesti le Lundi 15 Janvier 2024

Planning premier semestre 2024 des formations Prodesti interentreprise ouvertes en distanciel



Un planning de formations distancielles, ouvertes à tous les professionnels du tourisme international en France, a été fixé sur le premier semestre 2024 :

Les places sont limitées à 12 personnes pour chaque session afin de garantir une qualité optimale d’attention en ligne et d’échange avec le formateur.



Tarif pour 1 session = 150 euros par personne.

Tarif pour 1 formation complète = 300 euros par personne.

Abonnement pour 10 formations complètes = 2500 euros, pour les agences qui souhaitent former plusieurs collaborateurs, ou se former sur plusieurs destinations.



Des formations en présentiel ou en distanciel, finançables par les Opcos. Les formations Prodesti sont finançables à 100% par les Opcos du secteur du tourisme. Il faut pour cela présenter votre demande de financement auprès de votre Opco et de votre référent régional. Prodesti peut vous accompagner dans les démarches.

Les formations distancielles permettent à tout professionnel du territoire d’accéder à ces formations sans avoir à se déplacer ou dédier une salle de réunion pour accueillir le formateur. Elles sont proposées en 2 sessions de 3h30 sur 2 jours, afin d’optimiser l’attention devant un écran, et peuvent être organisées sur réservation pour les employés d’une seule entreprise (minimum 2 personnes).

Prodesti propose également ses formations en présentiel, sur réservation, pour un minimum de 4 personnes. Une formation complète de 7 heures sur une seule destination – Connaisseur + Spécialiste - se déroule sur une même journée. En présentiel, le tarif par personne est dégressif selon le nombre de participants.



Formations Prodesti : un format exclusif, performant, animé par des experts reconnus.

Les profils des formateurs sont visibles sur



Les formations suivent une méthodologie exclusive développées par Prodesti et certifiée QUALIOPI. Elles sont animées par des experts professionnels de chaque destination, reconnus dans le monde du tourisme. Chacun a plus de 12 ans d’expérience dans la vente et la production de programmes en B2B ou en B2C, et voyage régulièrement à sa destination afin d’entretenir son expertise.Les profils des formateurs sont visibles sur www.prodesti.fr . Vous trouverez également le catalogue de formations, en constante évolution. Actuellement plus de 15 destinations sont proposées en Amérique du Sud et du Nord, Asie, Afrique, Moyen-Orient et Océanie.Chaque formation s’appuie sur un support détaillé et actualisé, avec des données logistiques (moyens et temps de transport, infrastructures hôtelières, excursions…), tarifaires, commerciales (tendances, nouveautés, conseils de ventes…), des cartes géographiques et de nombreuses photos.Des sessions de questions / réponses permettent un échange constructif avec le formateur. Les sessions de formation « Spécialiste » s’achèvent par une évaluation finale basée sur une étude de cas.Le support est mis à disposition des stagiaires et une attestation est remise à la fin de la formation.Sur la plupart des destinations, l’attestation est validée et signée par l’office de tourisme de la destination.

Un booster de vente pour les agences de voyage. Dans un contexte de concurrence croissante et d'informations facilement accessibles, l'expertise destination est une compétence recherchée par les clients désireux d'être conseillés par de vrais spécialistes. Tout particulièrement pour les voyages sur-mesure, un conseiller spécialiste d'une destination aura beaucoup plus de chance de concrétiser une vente.



Après 2 ans d'activité et plus d’une centaine de formations délivrées, le taux de satisfaction est de 100%. Les professionnels formés déclarent avoir augmenté leurs ventes sur les destinations concernées.



Ouvertes à tous en 2024, grâce à un nouveau format distanciel regroupé, les formations Prodesti vont permettent à tous les professionnels du tourisme qu’ils soient indépendants ou salariés, de se spécialiser sur une destination de manière efficace et professionnelle.



Coordonnées de Prodesti pour s’inscrire aux formations : Luis Roche, Directeur Général associé de Prodesti



Mail :

Téléphone : 07 60 59 19 98

www.prodesti.fr



