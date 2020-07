Expertise et adaptabilité, le combo gagnant de l'agence Estérel Côte d’Azur Tourisme

Notre agence Estérel Côte d’Azur Tourisme, une petite équipe de 8 personnes motivées, existe depuis presque 20 ans maintenant.La plupart d’entre nous sont natifs de la destination.Notre expertise du terrain et de nos professionnels est notre principale force, afin de conseiller et d’accompagner nos clients dans leur projet. Le but étant de leur faire vivre une expérience dont ils garderont un souvenir fort.Cette expertise nous permet également de répondre à une large typologie de clientèles. Chez nous, ce sont aussi bien des groupes sportifs, des entreprises, des établissements scolaires, des associations seniors, des tribus, des familles, des couples… qui s’arrêtent chez nous le temps d’une activité, d’un séjour, d’une excursion.En découle notre capacité d’adaptation.Voilà peut-être le combo gagnant de notre agence : expertise et adaptabilité.Le massif de l’Estérel, qui a la spécificité de s’étendre sur l’ensemble de notre territoire : du Nord au Sud depuis son pic le plus haut (614 m) jusqu’à ses roches rouges flamboyantes plongeant dans la mer ; d’Est en Ouest, depuis les gorges du Blavet et le rocher de Roquebrune jusqu’au sommet du Cap Roux et du Pic de l’Ours.Il offre de magnifiques points de vue et se découvre au travers de nombreuses activités : promenade en mer en bateau, kayak, paddle, randonnées à pied, à cheval, en VTT électrique.Il regorge de nombreux secrets sur sa faune, sa flore, sa géologie (le massif de l’Estérel n’est autre qu’un volcan), son histoire, ses légendes… Une véritable richesse pour le visiteur.