Exploris dévoile sa programmation été 2024

Exploris a présenté saà bord de l' Exploris One Le navire qui débutera sous les couleurs de la nouvelle compagnie cet hiver proposera 72 cabines et suites. Au menu de cette première saison été :Exploris lancera ses premières croisières cet hiver. Pour rappel, le bateau naviguera (de décembre 2023 à mai 2024) au cœur des fjords et des glaciers chiliens, le long de la péninsule Antarctique et des iles subantarctiques (Géorgie du Sud, Malouines), en Macaronésie autour des archipels des Bijagos, du Cap-Vert, des Canaries, des Açores, et puis la croisière gastronomique sous l'égide du Chef Jean-Yves Guého de Lisbonne à Dublin.