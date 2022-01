FUTUROSCOPIE - Aérien : "A" ... comme Airbus ! 🔑

Pour réduire leur empreinte environnementale, constructeurs et compagnies devront faire des efforts.Mais il ne faut pas rêver : on ne verra pas de sitôt voler un appareil électrique ou à l’hydrogène, prétendent les spécialistes.Pour être de plus en plus vert…ueuse, l’industrie évoluera grâce à des petits pas, des nouvelles technologies, de nouveaux matériaux et des appareils de moins en moins gourmands en kérosène.Airbus peut donc produire, vendre et dormir sur ses deux ailes.On n’en jurerait pas pour Boeing…