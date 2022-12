FUTUROSCOPIE - La mer, un territoire et un imaginaire en péril 🔑

Avant d’ĂȘtre adulĂ©e par les vacanciers, la mer a Ă©tĂ©Ì la scĂšne où se dĂ©plaçaient les navigateurs en quĂȘte d’un ailleurs souvent inconnu que l’on tentait d’explorer afin d’y dĂ©couvrir de nouvelles richesses.



Parmi les plus connues des Occidentaux et des Africains, la mer MĂ©diterranĂ©e est devenue le bassin des civilisations les plus illustres de l’humanitĂ©Ì. SillonnĂ©e par les PhĂ©niciens, les Grecs, les Romains, les Arabes puis les EuropĂ©ens, elle constituait une voie de circulation longtemps hantĂ©e par les divinitĂ©s du monde antique, par des drames, des naufrages, des catastrophes et les fantĂŽmes de citĂ©s englouties.



Encore plus rebelles, les mers du nord jouaient un rĂŽle comparable jusquâ€™Ă Ì€ ce que l’ocĂ©an longtemps inexplorĂ©Ì entraĂźne vers un nouveau monde les grands navigateurs et leur soif de conquĂȘte.



ApprivoisĂ©e à des fins utiles, y compris par les pĂȘcheurs, la mer a tardé à devenir un territoire bienveillant. Elle ne le deviendra qu’au dix-neuviĂšme siĂšcle grĂące à ses eaux froides, celles des mers du nord dont les vertus curatives Ă©taient recommandĂ©es par les mĂ©decins de l’époque.



Les premiÚres stations balnéaires naissent. Elles se nomment Brighton ou Dieppe. Puis, il faudra attendre la fin du dix-neuviÚme siÚcle et surtout le vingtiÚme-siÚcle pour que la mer et ses rivages ensoleillés deviennent le terrain de jeu favori des touristes.



Alors que la lĂ©gende raconte que l’impĂ©ratrice EugĂ©nie vint, parmi les premiĂšres, prendre un bain dans les eaux de Biarritz... ce sont les littĂ©rateurs de la « lots generation », de Scott Fitzgerald et E. Hemingway et les peintres de la mĂȘme Ă©poque qui en dĂ©couvrent les talents esthĂ©tiques, ludiques et en partie curatifs.



À la mer, se substituent alors des Ă©tendues complĂ©mentaires : le littoral et surtout la plage, donc la « côte ». Destinations à part entiĂšre, certaines cĂŽtes deviennent peu à peu de plus en plus populaires et emblĂ©matiques des transformations d’une Ă©poque en quĂȘte de libertĂ©Ì et sensualitĂ©Ì. La CĂŽte d’Azur, la CĂŽte amalfitaine puis la Costa Brava et la Costa del sol... deviennent des destinations vedettes qui se hĂ©rissent rapidement de constructions de bĂ©ton censĂ©es abriter la conception « moderne » du bonheur.



L’aprĂšs-guerre enfin, verra bel et bien se dĂ©velopper les images de paradis domestiques, propres Ă Ì€ la dĂ©tente, aux loisirs, au farniente, entiĂšrement ouverts à l’accueil de corps dĂ©nudĂ©s incitant aux plaisirs charnels et aux plaisirs sportifs. Les pratiques aristocratiques de la voile et du ski nautique se dĂ©mocratisent. Le Beach volley cĂŽtoie les clubs Mickey !



Formant un duo de choc avec le soleil, son principal allié, la mer est peu à peu devenue le « best of » des hits parades touristiques et de l’iconographie du tourisme de masse ou de luxe. Jusqu’à ces derniĂšres annĂ©es oĂč, frappĂ©es de plein fouet par les rĂ©vĂ©lations des scientifiques sur la pollution endĂ©mique qui l’accable, elle offre un flot de reprĂ©sentations nĂ©gatives, parfois dissuasives.