FUTUROSCOPIE - Les solitaires constituent-ils un marché de niche ? 🔑

Autre remarque indispensable : « il arrive que l’on ne souhaite plus communiquer, ni se projeter dans le temps, ni même participer au présent, que l’on soit sans projet, sans désir, et que l’on préfère voir le monde d’une autre rive », explique l’excellent anthropologue David Lebreton dans son ouvrage « Disparaître de soi ».



Une posture touchant de plus en plus d’individus en proie à un malaise, parfois à une véritable dépression liée au dégoût soudain d’un monde factice dominé par les apparences et les trompe-l’œil dans lequel l’on se sent prisonnier du personnage que l’on a été obligé de s’inventer pour survivre. Lequel ne reste qu’un personnage !



Eloigné de lui-même, l’individu est alors tenté de se réfugier dans des crises de fatigue extrême, le sommeil, la fête, l’ivresse, ou pour certains dans une disparition pure et simple dans le monde virtuel. Et le métaverse à coup sûr l’y aidera de plus en plus.



Il peut tenter aussi de disparaître dans un voyage. Mais, tous les chercheurs s’étant penchés sur ce type d’évasion sont d’accord sur un point : le voyageur emporte son « moi » dans ses bagages. Pour s’en débarrasser, seul celui qui a déjà accompli un travail analytique préalable, y parviendra.



Récurrente dans la littérature contemporaine, cette fatigue d’être soi et le désir qui en découle de se maintenir à distance, constituent une forme de solitude à laquelle le secteur touristique a peu de chance de savoir répondre.