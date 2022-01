FUTUROSCOPIE - Tendances 2022 : "A"… comme Aides-toi et le ciel t'aidera 🔑

"Quoi qu’il en coûte…" , l’expression passera vraisemblablement à la postérité dans les mémoires sinon dans les manuels d’histoire et d’économie en particulier.



La pandémie qui a mis à genoux l’économie française a particulièrement impacté l’industrie du tourisme.



En 2020 et 2021, le Gouvernement a dû mettre sous perfusion l’hôtellerie-restauration mais aussi les voyagistes, les agences de voyages et, bien entendu, le transport aérien.



697 000 PGE au total ont été souscrits par les entreprises, pour un montant total de 143 milliards d'euros. Après un été 2021 très satisfaisant, la 5e vague et l’avènement de l’Omicron ont plombé les réservations de fin d’année.



Le vent de panique provoqué par le variant en provenance d’Afrique du Sud a conduit les Pouvoirs publics à mettre en place le principe de précaution et à fermer les frontières à un certain nombre de pays.



Précaution inutile puisque, en fin d’année, l’Omicron était devenu dominant.



Les voyagistes qui pariaient sur une reprise en décembre pour pouvoir rembourser les “Avoirs” et les PGE, en sont pour leurs frais.