Faillite Blue Passion : Atradius a remboursé plus de 60% des dossiers

Notre politique de souscription, ainsi que notre vision du secteur sont les mêmes qu'en fin d’année 2020 et début 2021.Nous constatons bien une reprise, mais elle est encore incertaine du point de vue des départs sur l'ensemble du monde, mais également sur l’échéance des avoirs qui se précise.Forcément, il subsiste une incertitude sur la capacité de nos clients de continuer à faire face à leurs obligations. Nous avons donc préféré continuer à nous concentrer sur l'accompagnement de nos clients existants plutôt que de prendre de nouveaux opérateurs de tourisme.Nous n'avons pas émis de nouvelles garanties cette année et nous n'en émettrons certainement pas d'ici la fin de l'année.Nous ferons un point en fin d'année ou en début d'année prochaine, pour voir, en fonction de la situation, s'il y a lieu de reprendre, mais en tous cas, ce n'est pas d'actualité aujourd'hui, malgré un flot régulier de demandes de nouvelles garanties.En ce moment, nous reprenons contact avec nos principaux clients pour connaître l’évolution de leur activité de manière à avoir une idée plus précise de leur situation de trésorerie, leurs prévisions pour cette fin d’année et la gestion des avoirs : remboursements ou transformations dans de nouveaux voyages.En 2021, nous n'avons pas non plus reçu d'appels en paiement significatifs (hormis le dossier Blue Passion évoqué ci-dessus), mais nous restons prudents et mobilisés d’ici la fin de l’année.Car c'est bien cette question de la visibilité qui nous empêche de pouvoir reprendre des garanties.Ce n'est pas du tout d'actualité, mais nous ne sommes pas aptes, dans les conditions actuelles, à émettre de nouvelles garanties pour des nouveaux acteurs.Il y a des échanges réguliers avec les pouvoirs publics sur ces sujets-là, nous participons à ces discussions, qui avancent, mais nous attendons encore leur retour pour avoir une meilleure visibilité sur les soutiens complémentaires qui pourraient être apportés à la fois par les pouvoirs publics et par les garants dans le cadre de l'année prochaine.Les pouvoirs publics ont eu des discussions bilatérales avec l'ensemble des garants avant l'été.Nous attendons maintenant un retour, nous espérons qu'il se fera courant octobre pour avancer sur ces sujets. En espérant trouver une solution commune pour continuer à supporter le secteur du tourisme.Mais nous n'avons pas d'inquiétudes par rapport à tout cela. Après, c’est une décision des pouvoirs publics, donc nous nous adapterons par rapport aux décisions qui seront prises.Ceci étant, ce n’est pas le message que l'on nous a fait passer, d'un retrait des garants causé par une décision des pouvoirs publics qui prendraient l'ensemble des assurances pour leur propre compte. Ce n'est pas ce que j'ai compris des discussions avec les pouvoirs publics.