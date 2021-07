Faut-il encore subventionner le transport aérien ?

Ce n’est d’ailleurs pas un cas isolé, mais une pratique courante. Les compagnies ne s’en cachent d’ailleurs pas.



Pour un aller-retour du 14 au 21 juillet, Air France annonce sur son site internet, le 04 juillet, des tarifs à partir de 414€ pour Paris - Pointe-à-Pitre et 426€ sur Paris - La Réunion.



Or le coût du siège/kilomètre offert apparait dans les comptes 2020 de la compagnie légèrement au-dessus de 0,08 cents d’euro.



En supposant qu’ils ont baissé cette année à un niveau proche de 0,07 cents, cela donne un prix de revient de 1 309 € entre Paris et la Réunion pour un parcours aller-retour de 18 708 km et de 945€ entre Paris et Pointe-à-Pitre dont la rotation fait 13 498 km.



Autrement dit les transporteurs affichent sciemment des tarifs qui consistent à vendre à perte, et pas qu’un peu.



Air France ne fait d’ailleurs que suivre les pratiques de toutes les compagnies aériennes. Chacun se défend en se déclarant obligé de suivre les tarifs des concurrents, même si ces derniers ne couvrent pas les coûts.



Ce qui est vrai entre les transporteurs classiques s’accentue d’ailleurs lorsque ces derniers doivent s’affronter aux compagnies « low costs » qui elles, bénéficient d’une structure de coûts bien inférieure.



Il est grand temps que ces pratiques s’arrêtent et que l’on retrouve un peu de bon sens.



Faire de la publicité pour vendre à perte est en théorie interdit et normalement condamnable auprès des tribunaux.



Le respect des clients consiste à ne pas les prendre pour des gogos et à les attirer par des tarifs sans rapport avec l’économie.



Et pendant ce temps-là, les compagnies s’indignent de toute augmentation des taxes et des redevances !