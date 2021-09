Ferries : Christian Estrosi en faveur d'une taxe carbone sur les véhicules à Nice

Christian Estrosi le Maire de Nice s'est déclaré en faveur d'une taxe carbone pour les véhicules qui prennent le ferry au départ de Nice.



Cité par Nice Matin, il précise : " Aujourd'hui un ferry à Nice c'est une tonne de CO2 par passager plus une tonne de CO2 par embarquement et débarquement des voitures. Ca fait 2 tonnes . Est ce qu'on peut continuer comme ça ? Je dis non. pollueur payeur, ce sera la taxe carbone de 60 euros par véhicules qui vont continuer à prendre le ferry" .



Le Maire de Nice souhaite également aller plus loin en créant une aire marine protégée qui part de l'aéroport jusqu'au cap de Nice.



Une étude va être lancer pour savoir si le port doit se tourner vers d'autres activités : " Yachting, pêche et plaisance" ou s'il doit garder sa dimension marchande, a précise Christian Estrosi.