Ferroviaire : la crise sanitaire n'est pas un frein à l’ouverture à la concurrence

Le rapport montre également qu'en raison de la crise sanitaire, l’utilisation du réseau ferré national est en baisse de 25% en 2020, par rapport au niveau élevé constaté en 2017.



Les revenus des gestionnaires d’infrastructure liés aux péages et aux contributions publiques sont cependant relativement préservés, baissant de 12% en 2020, alors que la diminution affectant l’utilisation du réseau est deux fois plus importante.



Cela résulte, notamment, d’une hausse des contributions publiques qui amortit les effets de la crise sanitaire.



Les efforts de renouvellement des voies classiques permettent de constater leur rajeunissement de deux ans depuis 2015 et une amélioration de leur état.



Le niveau des investissements relatifs aux lignes à grande vitesse (LGV) apparaît néanmoins très faible, par rapport à l’investissement réalisé sur les voies classiques les plus utilisées. Il en résulte un état moyen des LGV qui rendra nécessaire des travaux de renouvellement dans les années à venir, notamment sur l’axe le plus emprunté (axe sud-est).



La part modale du transport ferroviaire de voyageurs a baissé de 2,5 points par rapport à 2019 et atteint 7,5 % en 2020.



La fréquentation ferroviaire a chuté de 41%, plus fortement que l’offre ferroviaire, conduisant à de fortes baisses du taux d’occupation de l’ensemble des services.



Les activités domestiques des trains à grande vitesse (TAGV) et des trains express régionaux (TER) ont repris plus rapidement que les activités internationales, qui sont restées à un niveau bas sur l’ensemble de l’année.



Au sein des activités TAGV, la part des services Ouigo, exploités par SNCF Voyageurs, a continué d’augmenter en 2020. L’activité à bas prix n’a chuté que de 19 % en fréquentation, tandis que les axes TAGV de l’offre Inoui de SNCF Voyageurs ont subi des baisses de 36 à 37 % (axes atlantique et sud-est) et jusqu’à 49 % pour l’axe est.



Les recettes commerciales ont baissé pour l’ensemble des services, mais tout particulièrement pour les services à grande vitesse et internationaux.



Dans un contexte marqué par de fortes déprogrammations liées à la crise sanitaire, la ponctualité des services s‘est globalement améliorée - d’un point de pourcentage - grâce à un réseau moins circulé.