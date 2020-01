Finistère : et si vous faisiez une détox post fêtes de fin d'année ?

A 20 km au large des côtes finistériennes, Algues et mer voit le jour en 1994.C'est sur un site naturel protégé, l'île d'Ouessant, que la société se concentre sur les algues brunes, rouges et les microalgues. Avec une technique brevetée, Algues et mer est reconnu pour ses techniques de récolte à la main et de manière 100% durable.Les coupes ne sont faites qu'à 40 cm du pied et chaque zone est laissée en jachère jusqu'à repousse complète. Aujourd'hui, les algues récoltées sont à destination de trois usages : cosmétique, nutrition et pharmaceutique.