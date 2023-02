Flash Back 2002 : l'Euro détrône le Franc après 200 ans d’histoire

Passer du franc à l’euro avec un taux de conversion à 6 chiffres, dont 5 après la virgule ne sera pas une mince affaire.



Les machines à calculer vont chauffer à blanc (pour rappel, 1 euro = 6,55957 francs).



De la Banque de France aux CCI (Chambre de commerce et d'industrie), en passant par le Ministère de l’Economie et des Finances, les guides de préparation et d’explications sur la mutation des monnaies européennes pour une monnaie unique se multiplient.



Un guide spécifique pour les entreprises de tourisme de préparation à l’euro est publié par l’Association pour l’Union monétaire de l’Europe et relayé par le SNAV.



Lors d’une convention organisée sur le thème « L’euro mode d’emploi », une idée force est mise en avant : l’euro dynamisera le tourisme.



L’expert Guillaume Lepecq, auteur du guide spécifique « Tourisme » déclare alors : « Pour les touristes consommateurs, l’euro facilitera les voyages, réduira les charges d’exploitation et stimulera l’investissement. Il apporte une plus grande transparence des prix et une diminution du coût des transactions ».



Et il ajoute : « les opérateurs doivent mettre en confiance les touristes en leur assurant que le passage à l’euro n’entraînera pas d’augmentation et que les entreprises respecteront les règles de conversion ».