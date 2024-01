Flexliving veut doubler son parc et devenir rentable en 2024 L’interview de Caue Brioli, cofondateur de Flexliving.

Après une seconde levée de fonds, Flexliving, solution de logements flexibles pour les travailleurs en mobilité, veut doubler son parc à Paris et atteindre rapidement la rentabilité. Une nouvelle plateforme, Flexliving business sera prochainement déployée à grande échelle.



TourMaG.com - Pouvez-vous présenter Flexliving ?



Caue Brioli : Avec mes deux associés, nous avons créé Flexliving en 2021, le but était de proposer des logements adaptés aux nouvelles façons de vivre et de travailler. A Paris, ville qui regroupe énormément d’entreprises, le



Flexliving propose aux entreprises des logements clé en main, connectés et équipés, à Paris intramuros.



Le but est d’accompagner au mieux les collaborateurs qui viennent à Paris pour deux raisons : la mobilité sur quelques mois, par exemple le temps d’effectuer une mission ou de trouver une résidence pérenne. La seconde concerne des entreprises qui travaillent avec des équipes en



TourMaG.com – Comment ça marche ?



Caue Brioli : Nous proposons des appartements d’entreprise, par exemple un appartement de trois chambres ou plusieurs studios pour composer le panel de logements de l’entreprise. Ensuite, notre plateforme tech, donne accès à l’ensemble des collaborateurs aux logements de l’entreprise.



Actuellement, une soixantaine d’entreprises font appel à nos services.



Aujourd’hui, nous avons 350 logements à Paris intra-muros et dans la première couronne à Saint-Ouen ou Levallois-Perret.



Les résidences appartiennent à des investisseurs locatifs privés ou institutionnels. Nous louons les biens sur le long terme et les sous-louons à nos clients.



Flexliving : "devenir rentable à l'été 2024" TourMaG.com – Que proposez-vous aux entreprises ?



Caue Brioli : Nous avons deux formules FlexQuarters et HyperFlex.



La première FlexQuarters est celle qui plait le plus, avec un logement dédié à l’entreprise.



L’offre HyperFlex est destinée à de petites entreprises qui ont besoin de quelques nuitées. Elles accèdent à un parc de logements, à travers un abonnement de 10 ou 20 nuits par mois, avant de les dispatcher aux collaborateurs, selon la politique de déplacement de l’entreprise.



TourMaG.com - Flexliving vient de réaliser sa seconde levée de fonds de 1,6 million d'euros. A quoi va servir cette somme ?



Caue Brioli : Nous voulons consolider notre positionnement à Paris et doubler notre parc. L’objectif est d’atteindre une taille critique pour devenir rentable à l’été 2024.



Ce sera possible grâce à la tech. Nous savons qu’au sein d’une entreprise, la gestion des hébergements peut être très chronophage. C’est pourquoi nous proposons une expérience digitale, pour les entreprises et les locataires.



Ça leur facilite la vie, mais aussi la nôtre. Grâce à la tech, nous pouvons absorber autant de volumes avec une équipe de 12 personnes. La levée de fonds nous permettra d’être bientôt 20 collaborateurs.

Flexliving Business, une nouvelle plateforme de gestion et réservation TourMaG.com – Vous prévoyez d’optimiser vos outils digitaux ?



Caue Brioli : Nous avons lancé une nouvelle plateforme Flexliving Business. Actuellement en version bêta, son lancement officiel est prévu courant 2024.



Elle permet aux collaborateurs, via une application, de piloter leurs séjours en toute autonomie selon le budget défini par les



Flexliving propose également une facturation unique. Cela évite aux collaborateurs d’avancer les frais, de faire une note de frais, qui sera ensuite traitée par les RH, avant remboursement.



TourMaG.com – Le prix est également l’un de vos arguments pour convaincre les entreprises de faire appel à vos services ?



Caue Brioli : L’hôtel est hyper cher. Et quand il y a des événements, la chambre devient hors de prix. Cela peut être un frein au déplacement des équipes. En plus de ne pas être confortable de passer plusieurs semaines dans un hôtel.



En moyenne, nous sommes entre 20% et 40% moins cher qu’une solution d’hôtellerie traditionnelle, ou appart'hôtel, qui sont des alternatives à nos services.



Autre avantage : Nous avons créé une standardisation de la qualité de nos locations. Pas de crainte de tomber sur un hébergement moins bien, comme cela peut arriver dans un hôtel.



TourMaG.com - Quelles sont vos ambitions pour 2024 ? Prévoyez-vous un déploiement à l’étranger ?



Caue Brioli : Notre objectif est d’être rentable. Une fois cet objectif atteint, nous chercherons à nous développer ailleurs. Ce sera l’objet d’une nouvelle levée de fonds.



Nous pensons nous implanter dans d’autres villes européennes à Barcelone, Madrid, Bruxelles et Milan.



