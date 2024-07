Flight Centre Travel Group nomme Scott Alboni Directeur Marketing

Nous avons réalisé de grandes avancées pour FCM à l'échelle mondiale. Le rebranding a considérablement renforcé notre position sur le marché, déclenchant une période de croissance remarquable. Pour mener ce projet à bien, j'ai eu la chance de travailler avec certains des meilleurs talents du secteur

À l'avenir, je me concentrerai principalement sur l'innovation marketing, sur l'amélioration de la connaissance clients grâce à nos programmes innovants d'expérience client et sur l'adoption de stratégies marketing davantage axées sur les données.

Cela permettra à nos marques phares de franchir une nouvelle étape dans leur croissance et leur développement, tout en préservant notre célèbre combinaison de ressources humaines et technologiques, nous assurant ainsi de rester à la pointe et dans l'esprit de nos clients.

