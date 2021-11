FlixBus dessert une ligne 100% au colza français

" Nous voulons rendre les trajets en cars les plus écologiques possible.



Nous avons toujours été précurseurs dans ce domaine et c’est aujourd’hui une chance, d’être accompagnés par des partenaires historiques et leaders dans leur domaine, " Yvan Lefranc-Morin, directeur général de FlixBus France et Benelux.



Pour le groupe Beltrame, cette ligne a valeur de test et l'objectif reste que la totalité de sa flotte, plus de 200 véhicules, puisse rouler "vert".



Produite sur 3 sites français, cette énergie renouvelable est la première issue de l’agriculture française. Elle offre une autonomie de 1 200km. A noter que le colza est déjà utilisé pour des lignes urbaines.