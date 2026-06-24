Florian Aubin devient Chief Financial Officer de Louvre Hotels Group

Florian Aubin au poste de Chief Financial Officer (CFO) du groupe.



En poste depuis le 4 mai 2026, il a intégré à ce titre le Comité Exécutif, auquel il est rattaché directement à



Dans ses nouvelles fonctions, Florian Aubin a pour mission d’accompagner la mise en œuvre du plan stratégique à cinq ans du groupe, lancé en décembre 2023.



Celui-ci s’inscrit dans une dynamique de transformation et de croissance durable pour l’un des acteurs majeurs de l’hôtellerie en Europe et à l’international.



Le nouveau CFO supervise l’ensemble des activités financières du groupe ainsi que les projets de transformation financière, en coordination étroite avec les équipes du siège et des différentes régions.



Un rôle clé dans un contexte où les enjeux de pilotage de la performance et d’optimisation des structures financières sont au cœur des priorités du groupe. Louvre Hotels Group a annoncé la nomination deau poste de Chief Financial Officer (CFO) du groupe.En poste depuis le 4 mai 2026, il a intégré à ce titre le Comité Exécutif, auquel il est rattaché directement à Eduardo Bosch , Chief Executive Officer.Dans ses nouvelles fonctions, Florian Aubin a pour missionà cinq ans du groupe, lancé en décembre 2023.Celui-ci s’inscrit danspour l’un des acteurs majeurs de l’hôtellerie en Europe et à l’international.Le nouveau CFO supervise l’ainsi que les projets de transformation financière, en coordination étroite avec les équipes du siège etUn rôle clé dans un contexte oùdes structures financières sont au cœur des priorités du groupe.



Un parcours marqué par la finance, la gouvernance et les opérations de transformation