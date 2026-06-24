Florian Aubin devient Chief Financial Officer de Louvre Hotels Group

Louvre Hotels Group a annoncé la nomination de Florian Aubin au poste de Chief Financial Officer (CFO) du groupe.
En poste depuis le 4 mai 2026, il a intégré à ce titre le Comité Exécutif, auquel il est rattaché directement à Eduardo Bosch, Chief Executive Officer.
Dans ses nouvelles fonctions, Florian Aubin a pour mission d’accompagner la mise en œuvre du plan stratégique à cinq ans du groupe, lancé en décembre 2023.
Celui-ci s’inscrit dans une dynamique de transformation et de croissance durable pour l’un des acteurs majeurs de l’hôtellerie en Europe et à l’international.
Le nouveau CFO supervise l’ensemble des activités financières du groupe ainsi que les projets de transformation financière, en coordination étroite avec les équipes du siège et des différentes régions.
Un rôle clé dans un contexte où les enjeux de pilotage de la performance et d’optimisation des structures financières sont au cœur des priorités du groupe.
En poste depuis le 4 mai 2026, il a intégré à ce titre le Comité Exécutif, auquel il est rattaché directement à Eduardo Bosch, Chief Executive Officer.
Dans ses nouvelles fonctions, Florian Aubin a pour mission d’accompagner la mise en œuvre du plan stratégique à cinq ans du groupe, lancé en décembre 2023.
Celui-ci s’inscrit dans une dynamique de transformation et de croissance durable pour l’un des acteurs majeurs de l’hôtellerie en Europe et à l’international.
Le nouveau CFO supervise l’ensemble des activités financières du groupe ainsi que les projets de transformation financière, en coordination étroite avec les équipes du siège et des différentes régions.
Un rôle clé dans un contexte où les enjeux de pilotage de la performance et d’optimisation des structures financières sont au cœur des priorités du groupe.
Un parcours marqué par la finance, la gouvernance et les opérations de transformation
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Fort d’un parcours international et d’une solide expérience dans des environnements complexes, Florian Aubin apporte une expertise reconnue en matière de finance, de gouvernance et de transformation des organisations.
Diplômé de HEC Paris (Master en Management - 2001), incluant un programme MBA de l’Alliance Manchester Business School, il est également titulaire du DSCG et de la certification CIA. Il a débuté sa carrière chez PwC en 2004, où il a évolué pendant dix ans jusqu’au poste de Senior Manager.
Il est intervenu en France et aux États-Unis sur des missions d’audit et de conseil, notamment dans le cadre d’opérations spéciales telles que des introductions en bourse et des projets de transformation financière.
Entre 2014 et 2016, il a rejoint LafargeHolcim comme Group Internal Control Director dans un contexte de fusion.
Il a poursuivi ensuite sa carrière chez Ingenico Group en tant que Group Accounting Director / Chief Accounting Officer jusqu’en 2020, où il a mené également des chantiers de transformation de la fonction finance.
De 2020 à 2024, il a occupé le poste de CFO France, Benelux & Africa et Head of Group Transformation au sein d’Atalian Group, pilotant un important programme de transformation et contribuant à l’optimisation financière du groupe.
Plus récemment, depuis 2024, il était Deputy CEO & CFO de Stokomani, avec un périmètre élargi incluant également la supply chain, les ressources humaines et les systèmes d’information, tout en supervisant des plans de transformation et de refinancement.
Diplômé de HEC Paris (Master en Management - 2001), incluant un programme MBA de l’Alliance Manchester Business School, il est également titulaire du DSCG et de la certification CIA. Il a débuté sa carrière chez PwC en 2004, où il a évolué pendant dix ans jusqu’au poste de Senior Manager.
Il est intervenu en France et aux États-Unis sur des missions d’audit et de conseil, notamment dans le cadre d’opérations spéciales telles que des introductions en bourse et des projets de transformation financière.
Entre 2014 et 2016, il a rejoint LafargeHolcim comme Group Internal Control Director dans un contexte de fusion.
Il a poursuivi ensuite sa carrière chez Ingenico Group en tant que Group Accounting Director / Chief Accounting Officer jusqu’en 2020, où il a mené également des chantiers de transformation de la fonction finance.
De 2020 à 2024, il a occupé le poste de CFO France, Benelux & Africa et Head of Group Transformation au sein d’Atalian Group, pilotant un important programme de transformation et contribuant à l’optimisation financière du groupe.
Plus récemment, depuis 2024, il était Deputy CEO & CFO de Stokomani, avec un périmètre élargi incluant également la supply chain, les ressources humaines et les systèmes d’information, tout en supervisant des plans de transformation et de refinancement.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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