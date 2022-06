Appli mobile TourMaG



Focus sur la programmation Turquie de Mondial Tourisme

Les réservations repartent de plus belle pour cet été et la Turquie retrouve sa place dans les destinations préférées des français. Avec une offre variée et présente dans les principales zones touristiques du pays, Mondial Tourisme est plus que jamais dans les starting-blocks pour amorcer cette saison qui s’annonce prometteuse. Le Tour Operateur revient d’ailleurs tout juste d’un éductour où 60 agents de voyages ont été invités à découvrir quelques hôtels de sa programmation.

Rédigé par Laure Chevrinais, Mondial Tourisme le Lundi 13 Juin 2022

Forte de son somptueux passé, la Turquie séduit par la richesse culturelle de son histoire, la diversité de ses paysages, la finesse de sa gastronomie ainsi que l’accueil chaleureux de ses habitants.



Avec des hôtels répartis dans les principales régions du pays, d’Istanbul à Izmir, en passant par Bodrum et la riviera turque ou encore la Cappadoce, Mondial Tourisme propose un choix varié de séjours.



Retour sur sa programmation pour l’été 2022.



Un large choix d’hôtels Pour satisfaire les desideratas de chacun, Mondial Tourisme propose un vaste panel d’hôtels : hôtel petit budget ou chaîne hôtelière de luxe à Istanbul, complexe en formule ultra all inclusive, petit hôtel de charme, club à l’ambiance familiale avec aquapark, hôtel de grand standing avec logement en junior suite ou encore hôtel réservé aux adultes. Et ceci dans toutes les régions touristiques (Istanbul, Izmir, Kusadasi, Bodrum, Dalaman, Antalya, Alanya...)



5 Mondi Club d’Izmir à Antalya : Directement au bord d’une longue plage de sable, le Mondi Club Yali Resort 5* situé dans la région d’Izmir, propose 3 piscines extérieures dont 1 avec toboggans, 2 restaurants à la carte, une discothèque et de nombreuses activités sportives. À noter : l’accès offert en semaine au Yali Castle Aquapark situé à 200 m de l’hôtel et proposant plusieurs grandes piscines dont 1 à vagues et 1 avec bain à remous ainsi que 18 toboggans et des animations variées. À partir de 489€ /personne la semaine en formule all inclusive.



Le Mondi Club Resort Atlantis 4*, situé dans la même région et à 2km d’un charmant petit village de pêcheurs, offre une vue à couper le souffle sur la mer Égée, 3 piscines extérieures dont 1 d’eau de mer, un centre de spa et une école internationale de plongée avec licences PADI et CMAS. La semaine en all inclusive est proposée à partir de 529€ / personne.



Un peu plus au sud, le Mondi Club Armonia 5* doté de petits bâtiments blancs, à l’architecture typique de la région, se trouve quant à lui à proximité de la charmante ville de Turgutreis sur la péninsule de Bodrum. Il met à la disposition de ses clients une belle et longue plage de sable certifiée « drapeau bleu » avec vue imprenable sur l’île de Kos, plusieurs piscines ainsi qu’un centre de spa. À partir de 519€/personne la semaine en formule all inclusive.



La région d’Antalya est elle pourvue de 2 Mondi Club : le Water Side Resort & Spa 5* proche de la ville de Side , proposant une formule all inclusive 24h/24 (à partir de 479€/personne la semaine) et le Sealife Buket Resort & Beach 5* proposant 4 piscines, une plage privée, un centre de fitness, une discothèque et offrant pour chaque séjour de minimum 1 semaine, un dîner dans l’un de ses 3 restaurants à la carte (à partir de 509€/personne la semaine).



Circuits et croisières en goélette. Pour les amateurs de culture et d’histoire, Mondial Tourisme propose différents circuits en 8 jours :



● « Découverte de la Turquie » à l’arrivée d’Izmir ou de Bodrum propose de voir les sites et villes incontournables du pays : Ephèse et sa bibliothèque, Pamukkale et ses vasques de calcaire, la Cappadoce et ses maisons troglodytiques, Ankara et son musée des civilisations sans oublier Istanbul et ses nombreux monuments, témoins du faste d’antan.



● « D’Antalya à la Cappadoce » se concentre sur ces 2 régions avec des visites plus approfondies, notamment le parc naturel de Kursunlu et ses magnifiques cascades ou encore le site antique de Perge.



● « D’Istanbul à la Cappadoce » fait la part belle à la métropole à cheval sur 2 continents avec en plus des visites classiques (le palais de Topkapi, la mosquée Bleue ou le Grand Bazar), une visite de l’ancienne gare de l’Orient-Express, célèbre pour avoir été pendant près d’un siècle le terminus du mythique voyage reliant Paris à Istanbul.

Et pour ceux désirant passer un séjour détente sur l’eau, voguant de criques en criques dans une ambiance conviviale, le voyagiste propose une semaine en goélette à la découverte du golfe de Gökova avec Bodrum pour point de départ.



Un stock aérien important :



À noter que depuis le 1er juin, l’exigence de présenter un test PCR ou antigénique négatif, un certificat de vaccination ou de guérison pour entrer en Turquie à été levée.



Pour retrouver toute la production de Mondial Tourisme :

Avec des vols au départ de nombreuses villes (Paris, Nantes, Lyon, Marseille, Lille, Mulhouse, Charleroi, Bruxelles…), des départs toute la semaine et un stock important de sièges mis en ligne, Mondial Tourisme propose des séjours adaptés aux envies et au budget de chacun.Pour retrouver toute la production de Mondial Tourisme : consultez la brochure en ligne

Pour plus d’informations, contactez Mondial Tourisme

Responsable Régional Rhône-Alpes

Tél. : 06 42 97 30 52

david.vincent@mondialtourisme.fr



Jean FRESPECH

Responsable Régional Sud-Ouest

Tél. : 06 08 90 76 63

jean.frespech@mondialtourisme.fr



Sonia HAYI

Responsable Régionale Région parisienne et Nord

Tél. : 07 85 05 25 53

sonia.hayi@mondialtourisme.fr



Christophe LABICHE

Responsable Régional Paris et Centre

Tél. : 06 07 79 67 81

christophe.labiche@mondialtourisme.fr



Bertrand DEGOIS

Responsable Régional Ouest

Tél. : 06 82 47 90 31

bertrand.degois@mondialtourisme.fr



Yves Le Jeune

Chargé de promotion Région Est

Tél. : 06 49 09 20 47

yveslejeune@mondialtourisme.fr



Zino BENMEGAL

Responsable Régional PACA

Tél. : 06 35 36 19 16

zino.benmegal@mondialtourisme.fr



Service groupe :



Carole HOULLIER

Responsable du service groupe

Tél. : 06.42.97.54.02

