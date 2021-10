Force majeure : quid d'une grève déclenchée par les salariés de la compagnie ?

circonstance extraordinaire

CS avait réservé une place sur un vol reliant Salzbourg (Autriche) à Berlin (aéroport de Berlin-Tegel, Allemagne), la distance de vol entre ces deux villes n'excédant pas 1500 km.Ce vol, qui devait être opéré par Eurowings le 20 octobre 2019, a toutefois dû être annulé en raison d'une grève du personnel de cabine de ce transporteur aérien effectif.Cette grève a été organisée à l'initiative du syndicat UFO, qui est un syndicat d'hôtesses de l'air et de stewards. Elle était la conséquence de négociations collectives menées avec Lufthansa AG, laquelle est la société mère d'Eurowings.Le 18 octobre 2019, afin d'accélérer le processus des négociations et de faire davantage pression sur la société mère du groupe, le préavis de grève du 14 octobre 2019 a été étendu aux employés de plusieurs filiales, dont Eurowings.Initialement prévue pour se dérouler le 20 octobre 2019, de 5 h à 11 h, ladite grève a été prorogée jusqu'à minuit, le jour même et sans préavis. L'extension de la durée de cette même grève a eu pour conséquence que. En conséquence,a dû annuler 158 vols sur les 712 affectés à la journée du 20 octobre 2019, dont celui de CS.CS réclame le paiement de l'indemnisation de 250 euros prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004. Il fait valoir que la grève du personnel de cabine qui a entraîné l'annulation de son vol ne constitue pas une «», au sens de l'article 5, paragraphe 3, de ce règlement, et est imputable à Eurowings.La grève semblerait découler de mesures de restructuration internes au transporteur aérien effectif lui-même et aurait dû être évitée par celui-ci au moyen de négociations et d'accords correspondants. En outre, les conflits collectifs seraient inhérents à l'exercice de l'activité de transporteur aérien.Enfin, l'accord intervenu ultérieurement démontrerait qu'Eurowings était en mesure de régler le conflit social. La grève relèverait ainsi de l'exercice normal de l'activité de ce transporteur et n'aurait pas non plus échappé à son domaine d'influence