Le bel été des compagnies aériennes

Bref, en dehors de quelques sérieuses difficultés rencontrées par les clients dans certains aéroports, les plus gros, faut-il le dire, l’été 2022 restera comme celui du retour du transport aérien à ses fondamentaux.



Et maintenant à quoi peut-on s’attendre pour les prochains mois ? Soyons un peu optimistes. D’abord le marché asiatique largement à l’arrêt depuis le début de la pandémie reprend progressivement des couleurs.



Lorsque l’on connait son importance, on ne peut qu’imaginer combien cela va soutenir nombre de transporteurs très dépendants de cette clientèle.



Et puis les marchés russes et ukrainiens vont bien un jour ou l’autre se rouvrir. Ils représentent au moins 10% du trafic mondial. Enfin, et c’est la cerise sur le gâteau, contrairement aux prévisions pessimistes, le trafic affaires est lui aussi reparti, et ce ne sera pas un feu de paille. Alors on peut être confiants pour la dernière partie de l’année.



L’été 2022 aura été bien beau pour les compagnies aériennes, et c’est très bien comme cela.