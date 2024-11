Ventes directes des compagnies : quels enjeux pour le secteur ? [ABO]

Cette stratégie de distribution hybride où la compagnie partage des outils ou des avantages avec ses concurrents-distributeurs, dans l'objectif de stimuler ses propres ventes globales, même si cela alimente la concurrence peut paraitre difficile à comprendre. Ce « en même temps » permet pourtant à tout le monde de s’y retrouver.A travers les ventes directes, les compagnies aériennes peuvent mieux contrôler la relation clients en apportant une offre personnalisée et des produits ancillaires (surclassement, siège, repas, salons, après ventes…) en proposant des tarifs spécifiques, notamment avec le déploiement de la norme NDC et peuvent partiellement réduire leurs coûts de distribution (la vente directe implique des équipes, des frais de développement et d’ importants investissements marketing). Dans ce mode de distribution, la compagnie a la maitrise totale de son offre et de sa mise en avant (produit/prix/services).Cette moindre dépendance leur permet également de mieux négocier avec leurs partenaires/concurrents et de reprendre la main sur la distribution de leurs produits en interdisant certaines pratiques coûteuses ou douteuses comme l’utilisation des cartes de crédit virtuelles ou la vente à perte.(Trip possède Skyscanner et Booking kayak) proposent quant à elles une offre non exhaustive de transporteurs avec tous les tarifs et combinaisons possibles. Elles apportent aussi une expertise précieuse pour les voyageurs recherchant des itinéraires complexes (intégration du Virtual interlining), des services personnalisés ou des destinations spécifiques. Elles revendent également des packages dynamiques (vols + hébergement + activités) qui attirent les voyageurs loisirs soucieux d’acheter du tout inclus.Afin d’accéder aux meilleures offres tarifaires et de services des compagnies aériennes, les OTA ont pour la plupart déjà intégré la norme NDC, grâce à des partenariats technologiques. Le client qui est aussi le passager a donc le choix de comparer facilement et de s’orienter vers un fournisseur en fonction de ses envies et besoins.