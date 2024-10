Le transport aérien a besoin d'un nouveau modèle économique

Voilà le paysage dans lequel le transport aérien doit se mouvoir. Dans le même temps, les constructeurs se sont regroupés et il n’en reste plus que deux : Airbus en Europe et Boeing aux USA, tout au moins pour les appareils de plus de 100 places en attendant l’arrivée des chinois.



Or l’un d’eux, Boeing, est en butte à de considérables difficultés largement dues à un management qui a privilégié la distribution de dividendes réels ou supposés aux actionnaires, au détriment de l’obligation de sécurité. La conséquence est qu’au lieu de livrer autour de 100 appareils par mois, ce qui était l’objectif, le constructeur américain en sort que moins de la moitié.



Voilà qui arrive au moment où, après être sorti de la terrible époque du Covid, les passagers se bousculent pour voyager et les compagnies passent des commandes par centaines. Le portefeuille des deux grands est actuellement de l’ordre de 15.000 appareils ce qui représente 100 mois de production soit plus de 8 ans, le tout alors que les commandes continuent à pleuvoir.



Or les opérateurs font leurs plans d’exploitation à moyen été long terme en fonction de la date de livraison des appareils commandés et celle-ci ne peut plus être respectée. Les motoristes ne suivent pas la cadence, les ateliers d’entretien sont à la peine et les quelques 400 sous-traitants nécessaires à la fabrication des avions sont bien en peine de fournir à temps leurs prestations.