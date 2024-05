Formations d’expertise destination Prodesti : en distanciel… et en présentiel !

Les retours sur les formations Prodesti d’expertise destination en distanciel sont excellents… Attendez-vous à encore mieux sur les formations en présentiel !



Rédigé par Luis ROCHE, Dirigeant de Prodesti le Lundi 20 Mai 2024

Formations d’expertise destination en présentiel : quels sont les avantages ? Les retours sur les formations distancielles de Prodesti restent excellents : le taux de 100% de satisfaction est maintenu, et les participants en redemandent.

Ce format permet d’atteindre les agents de voyage de tout le territoire de manière simple et efficace, et les technologies actuelles de visioconférence permettent une réelle interaction entre le formateur et les participants.



Mais la motivation première de Prodesti et de ses formateurs, c’est le présentiel. Echanger directement, « face to face », avec le formateur expert, professionnel du tourisme ayant souvent vécu plusieurs années sur place, apporte définitivement une valeur ajoutée à la formation. La concentration est plus forte, et les débats s’animent autours de certains thèmes liés à la destination. Il s’agit en général de formations privées, organisées conjointement entre Prodesti et une agence de voyage de plus de 8 employés.



● Où et quand ?

Prodesti utilise en général la salle de réunion de l’agence de voyage, mais peut aussi organiser la formation dans un salon externe, équipé de tables, de chaises confortables, d’un retroprojecteur… et d’une machine à café bien sûr !

La date est définie avec l’agence. La formation peut se dérouler sur 2 demi-journées, pour 2 sous-groupes afin de maitenir du personnel en agence pendant qu’un des groupes suit la formation.

● Durée

L’idéal est de suivre le format connaisseur (3h30) et spécialiste (3h30) du programme pédagogique de Prodesti. Cependant la durée s’adapte aux besoins de l’agence, avec un minimum de 3h30 de formation.



● Comment ?

Chaque participant se voit remettre le support de la formation en version imprimée, afin d’y ajouter ses propres notes. Prodesti adapte aussi la formation aux nécessités du client : par exemple pour une agence de voyage de luxe, Prodesti concentre sa formation sur les hôtels et services haut de gamme de la destination. Pour un TO ayant déjà une production liée à la destination, Prodesti propose une analyse de production propre, en mettant en avant les points forts des programmes, et les arguments de vente qui permettent de se démarquer de la concurrence.



● Combien ?

Le minimum de participants est de 4 personnes, et le maximum de 15 personnes.



Toujours en prenant en compte que les formations Prodesti sont 100% finançables par les Opcos, les tarifs appliqués sont les suivants :

Formation de 3h30 = 250 euros par personne (HT – Prodesti est exonéré de TVA)

Inclus : frais de déplacement du formateur et support imprimé.

Tarifs négociables selon le nombre de formations, de participants, et la situation géographique de la formation.



● Adaptabilité

En concertation avec l’agence, Prodesti peut inviter un Office de Tourisme ou un fournisseur particulier (compagnie aérienne, croisiériste, etc.), qui en échange d’une courte intervention durant la formation, pourra proposer des lots à gagner, pour la personne ayant eu la meilleure note à son évaluation finale.



Planning actualisé des formations en ligne interentreprises de Prodesti Plus que 9 formations à venir sur ce 1er semestre 2024 : il est encore temps de s’inscrire !

Petit rappel sur les tarifs des formations en ligne interentreprises Prodesti :



* Tarifs des formations en ligne (HT – Prodesti est exonéré de TVA) :

Tarif pour 1 session (connaisseur ou spécialiste) = 150 euros par personne.

Tarif pour 1 formation complète (connaisseur & spécialiste) = 300 euros par personne.



* Agences du réseau Selectour : vous avez 10% de réduction sur ces tarifs, et devez vous inscrire via la Selectour Academy : academy@selectour.com



* Abonnement pour 10 formations complètes = 2500 euros, pour les agences qui souhaitent former plusieurs collaborateurs, ou se former sur plusieurs destinations.



N’oubliez pas que les formations Prodesti sont certifiées Qualiopi, et donc 100% remboursables par votre Opco !

* Tarifs des formations en ligne (HT – Prodesti est exonéré de TVA) :Tarif pour 1 session (connaisseur ou spécialiste) =Tarif pour 1 formation complète (connaisseur & spécialiste) =, pour les agences qui souhaitent former plusieurs collaborateurs, ou se former sur plusieurs destinations.

Focus sur 2 destinations lointaines de rêve : le Chili et l’Australie – formations en Juin ● Le Chili : pays de tous les extrêmes

D’une longueur de 4 300 kms et d’une largeur moyenne de 230 Kms, le Chili offre une diversité exceptionnelle de paysages entre la Cordillère des Andes qui longe le pays à l’Est, la côte Pacifique à l’Ouest, la Patagonie sauvage du sud allant jusqu’au Cap Horn, et le Désert d’Atacama au nord, l’endroit le plus sec du monde. On y trouve aussi l’endroit le plus humide du monde à l’île de Chiloé dans la région des lacs et volcans, et l’île la plus éloignée de tout continent : Rapa Nui, la mystérieuse île de Pâques.



Toute visite peut être ponctuée d’une expérience avec les Mapuches – peuple d’origine millénaire en connexion permanente avec la nature, d’une visite de vignobles magnifiques dans la région centrale ou d’une balade dans le pittoresque port de Valparaiso où le poète Pablo Neruda trouvait son inspiration. Joindre toutes ces destinations et ces thématiques tout en tenant compte des saisons dans un seul voyage nécessite une grande connaissance…



La formation Chili est prévue les 4 et 6 juin de 9h30 à 13h00, et saura vous aider à organiser et proposer un voyage qui surprendra les voyageurs les plus expérimentés.



Elle est animée par Luis Roche expert formateur du Chili, aussi fondateur de Prodesti. Luis y a vécu 6 ans en tant que responsable de production d’un grand réceptif, et travaille encore tous les jours pour la destination en tant que conseiller producteur pour de grands TO Français. Le Chili c’est sa passion, qu’il entretient grâce à des voyages réguliers en tant que prescripteur.





● L’Australie : terre de tous les contrastes

C’est une jeune nation moderne de par ses grandes villes et de sa découverte datant de seulement 2 siècles mais également une terre ancestrale de par son peuple aborigène et son arrière-pays "l'Outback" resté majoritairement vierge.



Considérée par ses habitants comme la plus grande île et le plus petit continent au monde, l'Australie est une formidable destination touristique grâce à ses paysages uniques et saisissants parfois très reculés et difficiles d'accès ainsi que son climat très varié sur l’ensemble du pays.





Vous souhaitez savoir où et comment chercher de l'or tel un vrai bushranger, tourner un remake de Crocodile Dundee, plonger parmi les requins ou les Nemos de la Barrière de Corail, siroter une coupe de champagne au soleil couchant d'Ayers Rock, assister au Grand Prix de F1 de Melbourne, surfer sur la plage de Bondi, écouter Carmen à l'opéra de Sydney, observer les Kangourous sauter dans leur habitat naturel ou découvrir l'art aborigène au son du Didgeridoo ?



La formation Australie est prévue les 11 et 13 juin de 9h30 à 13h00.



Ludivine Bouyer est la formatrice experte de cette destination extraordinaire. En plus de sa connaissance du terrain, 20 ans d’expérience professionnelle ont permis à Ludivine d’acquérir une grande technicité sur la destination dans la conception d’itinéraires simples ou complexes. Le tout en ayant comme interlocuteurs privilégiés des agents de voyages auxquels déjà elle distillait de nombreux conseils. Aujourd’hui, elle est là pour transmettre sa passion pour ce territoire captivant.



Découvrez les profils détaillés de Luis et Ludivine sur : prodesti.fr

Coordonnées de Prodesti pour s’inscrire aux formations : Luis Roche, Directeur Général associé de Prodesti

Mail :

Téléphone : 07 60 59 19 98



Adrien Champagnat, Directeur Commercial associé de Prodesti

Mail :

Téléphone : 07 84 42 50 86



prodesti.fr



Mail : luis@prodesti.fr Téléphone : 07 60 59 19 98Mail : adrien@prodesti.fr Téléphone : 07 84 42 50 86

