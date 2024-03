Formations privilégiées ASSUREVER Le Tour de France des Formations d’ASSUREVER est de retour, dans votre ville

Les formations ASSUREVER offrent une réelle opportunité de passer de professionnels de l’assurance voyage à experts en assurance voyage, en acquérant des connaissances approfondies et en restant à jour avec les évolutions du secteur.



Rédigé par Manuela BATT le Lundi 4 Mars 2024

ASSUREVER vient à votre rencontre et dispense ses formations dans votre ville



● ANGERS – 9/04

● BORDEAUX – 6/06

● LILLE – 28/05

● LYON – 16/05

● METZ – 16/04

● MONTPELLIER – 04/06

● PARIS – 23/04 et 30/05

● RENNES – 11/04

● SAINT-ETIENNE – 14/05

● STRASBOURG – 18/04



► Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à ces formations enrichissantes sur le thème de la Gestion des sinistres : Formulaire d'inscription aux formations



Être un expert de l'assurance voyage signifie être prêt à répondre aux besoins changeants des clients et à anticiper les tendances futures. C’est aussi démystifier l’assurance, qui parait toujours complexe, alors qu’en fait, après une de nos formations, vous comprendrez que la logique est simple.

Pourquoi participer à l’une de nos sessions de formations ?



La destination du Trophée 2024 ? Vietnam-Cambodge



Cette année, ASSUREVER souhaite une fois de plus récompenser ses clients fidèles en offrant à chacun la chance de remporter une place pour un voyage sensationnel ! Le principe est simple : boostez vos ventes d'assurances pour figurer parmi les 3 meilleures agences de chaque région commerciale.



► Les agences clientes d'ASSUREVER peuvent s'inscrire via le lien suivant :



En décembre 2024, les 50 agents de voyages qui auront excellé auront la possibilité de s'envoler vers l'Asie, de la Baie d'Halong aux Temples d'Angkor.



Cette expérience combinera spiritualité, culture riche, paysages naturels à couper le souffle et patrimoine ancestral. L’ensemble des équipes ASSUREVER est ravi d’offrir à ses meilleurs vendeurs la chance de découvrir des lieux extraordinaires et de vivre des moments inoubliables.

Pour nous contacter A propos d’ASSUREVER



Fort d’une expérience de plus de 35 ans, ASSUREVER est un courtier indépendant gestionnaire grossiste qui crée, gère et distribue des contrats d’assurance et d’assistance auprès des professionnels du tourisme, sur les marchés loisirs et affaires, pour les individuels et les groupes.



Email : contact@assurever.com

Téléphone : 01 73 03 41 01

Site internet : www.assurever.com







Adresse :

TSA 82219

18039 BOURGES CEDEX



Pour en savoir plus sur le Trophée : commercial@assurever.com

Pour en savoir plus sur les Formations : formation@assurever.com



Pour plus d’informations, le service communication et marketing se tient à votre disposition :

Manuela BATT - Directrice de la Communication

Email :

Téléphone : 06 74 28 28 83



Kimberly TANG - Chargée de Communication & Marketing

Email :

