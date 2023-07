Forum des Loisirs Culturels Franciliens, le rendez-vous des organisateurs de groupes

Au programme du lundi 11 septembre 2023 de 10h à 17h au 37 quai Branly à deux pas de la Tour Eiffel, la possibilité de discuter des nouveautés et des différents programmes de visites ou d’activités avec 67 responsables de musées et monuments, les équipes des comités départementaux et des offices du tourisme franciliens.Une visite spéciale sera organisée avec plusieurs rotations pour les participants.Plus encore que les autres années, l’actualité va stimuler la créativité en matière de loisirs culturels avec la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et sa région. L’inscription est obligatoire mais gratuite pour les professionnels et les responsables associatifs organisateurs de voyages en groupes.L’an passé une délégation d’autocaristes, conduite par la Commission Tourisme de la FNTV, avait parcouru les allées. Opération qui mérite d’être renouvelée compte tenu de l’appréciation des participants.