L'offre des réceptifs France enfin au programme des agences de voyages ? 🔑

Pour séduire les clients des agences, les réceptifs de France DMC Alliance proposent à la fois un large catalogue d'offres et surtout des produits à valeur ajoutée et des expériences. " Les Français s'intéressent de plus en plus aux courts séjours - ou aux longs week-ends - entre amis ou en famille, où ils vont pouvoir découvrir une région ou bien se consacrer à une thématique , ajoute Patricia Linot.



Il s'agit plutôt d'une clientèle qui recherche du service avec un hébergement hôtelier 3, 4 ou 5 étoiles et qui veut bénéficier de prestations différenciantes, voire privatives ou exclusives ".



Malgré cet engouement pour la France, il manque encore un maillon pour que le système soit parfaitement opérationnel selon Patricia Linot : une campagne de communication grand public, afin de valoriser l'existence de cette offre.



" Il faut inciter le voyageur français à retourner en agence de voyages pour trouver du produit France , martèle la présidente de France DMC Alliance. Il en avait perdu l'habitude depuis l'arrivée d'Internet et avait changé sa façon de réserver ses vacances, maintenant il faut lui dire de revenir voir son agent de voyages qui a de superbes choses à lui proposer. "



Elle ajoute : " Il serait logique qu'Atout France s'approprie cette promotion. Ou bien la campagne pourrait être assurée au travers des réseaux de distribution, voire des régions via les Comités régionaux du tourisme (CRT), car il y a une retombée régionale directe sur les agences distributrices, les réceptifs producteurs et tous les prestataires.



En effet, lorsqu'on séjourne dans une région, même si on a acheté un package, on va forcément consommer d'autres prestations qui vont amener des retombées économiques localement ".



L'association milite donc pour un " travail " commun entre opérateurs publics et privés pour communiquer vers le voyageur français.