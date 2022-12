Voyage en France

"promouvoir les offres de séjour France et élargir les travaux de prospective."

"Les Entreprises du Voyage ont la volonté de renforcer la visibilité de ses adhérents qui commercialisent la France et qui souhaitent également proposer leurs produits France au distributeur. Cet axe existe mais n'est pas assez structuré et visible.



L'adhésion du réseau France DMC Alliance permet d'aller dans ce sens et de renforcer notre visibilité, notre crédibilité et de porter nos sujets communs.



Jean-Pierre Mas et moi-même nous réjouissons de cette avancée pour le secteur de la vente France et plus globalement pour notre représentativité."

France DMC Alliance rejoint les Entreprises du Voyage (EDV).Le Conseil "" présidé par Ghislain Chaigne au sein des EDV sera ainsi renforcé par le réseau présidée par Patricia Linot pour France DMC Alliance rassemble 40 entreprises spécialistes de l'Hexagone qui viennent ainsi renforcer les rangs du syndicat.précise Valérie Boned, Secrétaire Générale des Entreprises du Voyage.