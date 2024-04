Forum des Pionniers 2024 : Sur quels sujets échangeront les participants cette année ?

Alors que le sens que l’on met dans le travail est un facteur d’engagement et d’épanouissement, la création de valeur pour et par les collaborateurs est aujourd’hui un enjeu fort dans notre secteur, et qui nécessite adaptation et transformation des entreprises et des organisations. C’est autour de cet axe que les 130 décideurs échangeront pour aborder l’engagement des équipes, le climat de travail positif, la responsabilité sociale, le développement des compétences, et l’attractivité et la rétention des talents.



Autre axe stratégique qui, à n’en pas douter, ne manquera pas d’engager les débats : celui de la création de valeur pour et par le client : satisfaction client, différenciation, expérience client, durabilité et responsabilité environnementale, créativité marketing, adaptabilité, réputation et confiance, sont autant de leviers qui sont aujourd’hui investis par les acteurs du tourisme qu’ils soient positionnés en B2C, ou en B2B. Enfin, le dernier axe de réflexion portera sur la création de valeur pour l’ensemble de l’écosystème, et au service du secteur : contribution économique et création d’emplois, participation aux changements positifs autour de l’inclusion et de la parité, participation aux objectifs de réduction d’empreinte carbone, accompagnement au changement, innovations d’usage et technologiques.



Cette thématique de la création de valeur plurielle qui sera développée pendant 4 jours avec les participants, prendra particulièrement son sens alors que le Forum aura lieu à La Réunion pour qui les questions sociales, environnementales, et économiques sont prioritaires, et toutes tournées vers l’avenir.