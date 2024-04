Forum des Pionniers 2024 : découvrez ce qui se prépare pour la 22ème édition à La Réunion

Le monde du tourisme se prépare à accueillir l'un des événements les plus attendus de l'année : la 22ème édition du Forum des Pionniers. Co-organisé par l'ESCAET et l'agence de communication Travel-Insight, cet événement se déroulera du 3 au 7 juin 2024 à La Réunion. Placée sous le thème de "La création de valeur plurielle : relever le défi", cette édition promet d'être riche en échanges, en réflexions et en découvertes.



Rédigé par le Forum des Pionniers le Lundi 15 Avril 2024

Un vivier d’opportunités professionnelles



Le Forum des Pionniers offre aux professionnels du tourisme une occasion unique de développer leur réseau et d'approfondir leurs connaissances : rencontrez des décideurs influents et des partenaires potentiels pour développer de nouvelles opportunités commerciales. Des sessions dédiées au networking faciliteront les échanges et les synergies entre participants. Les inscriptions pour le Forum des Pionniers sont encore ouvertes via



Des entreprises renommées telles que Agape, Alma Pay, Allianz, American Express, Carrefour Voyages, Expedia TAP, Keewe, Frenchbee, Theta et The Lux Collective ont confirmé leur présence en tant que parrains de cette 22ème édition du Forum des Pionniers.

Un évènement au service du dynamisme et de la pérennité du secteur du tourisme Cette année, c’est sur le thème de "la création de valeur plurielle”" que les participants échangeront autour des nouvelles dynamiques actuellement à l'œuvre dans le secteur. Que ce soit auprès de leurs collaborateurs, de leurs clients, de leurs partenaires, les acteurs du tourisme relèvent le défi de déployer leurs stratégies autour de multiples axes en phase avec les enjeux actuels, et c’est ce que cette édition propose d’explorer.



L'objectif de l’évènement ? Il reste inchangé depuis plus de 20 ans : stimuler les échanges, les partages, et la réflexion parmi les participants afin de renforcer le dynamisme et la pérennité du secteur touristique. Chaque édition a vu naître des échanges d’idées, des collaborations entre les participants, tout comme avec la destination accueillant l'événement, et cette nouvelle édition ne devrait pas faire exception.



La Réunion : une destination stratégique pour mettre en lumière l'avenir du tourisme responsable et durable



En effet, en complément de la conférence qui ouvrira l'événement des tables rondes et des différents formats d’échange qui seront proposés, les participants auront l’opportunité de découvrir les trésors cachés de La Réunion : montagnes, cascades, plages paradisiaques, gastronomie, artisanat, habitants et patrimoine culturel.



La Réunion offre un cadre unique où les questions environnementales, sociales et économiques pour ouvrir la voie à de nouvelles pratiques touristiques tournées vers l’avenir. Sa biodiversité exceptionnelle, ses paysages variés dont les Pitons, Cirques et Remparts inscrits au Patrimoine mondial par l’UNESCO, ainsi que sa culture riche et diversifiée en font une destination idéale pour explorer de nouvelles approches du voyage responsable.



La Réunion montre son engagement en faveur d'un tourisme respectueux des habitants, de leur patrimoine et de leur environnement. C'est une opportunité de sensibiliser les acteurs du secteur aux enjeux de durabilité tout en offrant une expérience authentique et immersive aux voyageurs.

A propos de l’ESCAET & de Travel-insight



Ce partenariat stratégique promet un événement d'excellence propice à l'émergence d'idées novatrices et à l'établissement de partenariats fructueux, favorisant ainsi l'évolution et la pérennité de l'industrie du tourisme.



