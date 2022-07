Frais d'annulation Covid : une agence obtient gain de cause dans le cas d'un voyage scolaire

simple recommandation d’une académie n’a aucune valeur contraignante

a posteriori

Un voyage de découverte était prévu en métropole pour un groupe scolaire de La Réunion à Paris et Val Cenis, du 4 au 15 mars 2020.Le 2 mars, le Rectorat informe le directeur de l’établissement qu’il suspend les voyages scolaires à l’étranger et vers les « clusters » en métropole jusqu’à nouvel ordre, sur instruction du Gouvernement du 29 février 2020.Le 3 mars 2020, le directeur a donc annulé le voyage et demandé le remboursement des sommes payées pour le voyage.Mais l’agence a refusé ce remboursement en expliquant quecar il n’est pas interdit et que les prestataires sont prêts à accueillir les élèves.Le Juge de Saint-Denis a suivi totalement la position soutenue par l’agence, notamment au motif très intéressant qu’une «» et rappelle qu’à la date de l’annulation, le risque sanitaire résultant du Covid-19 n’était pas majeur en France métropolitaine.Par conséquent, le voyage n’était pas impossible. Même si la crainte du Covid peut paraître légitime et justifiée, elle ne constitue pas des CEI selon l’article L.211-14 du Code du Tourisme.