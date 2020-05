France : Bordeaux et le lac Vassivière en Nouvelle Aquitaine Escapade d'un ou plusieurs jours

Cet été nous serons nombreux à partir en France. Progressivement les sites, lieux touristiques, musées, plages, parc d’attractions, hôtels et restaurants rouvrent leurs portes en appliquant les protocoles sanitaires nécessaires. L’offre à l’intérieur de l’Hexagone donne l’embarras d’un choix. Manoirs et châteaux, remparts et donjons, cathédrales et chapelles, parcs et forêts, plages et sommets enneigés s’offrent sans compter. Notre patrimoine historique, nos richesses naturelles, nos traditions… le monde entier les envie. TourMaG vous propose quelques idées qui peuvent s’inscrire dans une escapade de un, de plusieurs jours ou de séjours vacances à travers les régions. (Sous réserve des mises en service des protocoles sanitaires et à garder pour les jours d’après). Aujourd'hui la Nouvelle Aquitaine.

Rédigé par Michèle SANI le Jeudi 28 Mai 2020

Des plages interminables Vaste, maritime, rurale, montagneuse, rugueuse parfois, chargée d’histoire la Nouvelle-Aquitaine résume avec panache la diversité du tourisme français.



De Lourdes à Angoulême capitale de la BD, du Futuroscope de Poitiers challenger de Disney aux rouleaux de BTZ capitale du surfing, aux chais ancestraux de Cognac... elle a tout pour répondre à sa vocation touristique. Ses plages sont interminables, ses rivières navigables, ses routes des vins inégalables.



De plages en plages, de Biarritz à l’île de Ré, la région offre sur près de 400 kilomètres de littoral atlantique tous les plaisirs balnéaires et sports nautiques. Cette année, il faudra certainement s’adapter à un nouveau concept : la plage dynamique. Oublier le farniente, rester en mouvements.



Prendre quand même le temps d’une bourriche d'huîtres à Arcachon , d’une ascension à la Dune du Pilat.



Connaissez-vous le Bunker de La Rochelle ? Réouverture annoncée dès juin. Siège des officiers allemands, construit en 1941 en plein centre-ville dans le plus grand secret, il reste intact. Moment d’histoire et d’émotion.

Bordeaux : programme provisoire des vols jusqu'en juillet 2020 La Nouvelle Aquitaine c’est la Vallée de la Dordogne qui se déroule à travers ses falaises calcaires, ses châteaux et ses villages médiévaux , le dédale des canaux du Marais Poitevin, le château d’Henri IV à Pau. Ce sont les balades en gabare sur le canal de la Garonne, les bastides, la route de Compostelle...



A lui seul le Médoc atlantique offre un patrimoine vivant où vignes et châteaux ont la part du roi. Le cœur balance entre l’océan ou les grands lacs d'eau douce, les marais en canoë kayak, les forêts immenses. C’est aussi le pays des phares « Océanesques » dont le plus célèbre, Cordouan, bijou d’architecture érigé à la gloire des rois de France.



Depuis 1611, il guide les navires dans les passes de l’estuaire. Classé monument historique, il se porte candidat au classement du Patrimoine Mondial de l'UNESCO.



La région est une grande destination golfique avec près d’une centaine de parcours dont une quinzaine dans le triangle Saint-Jean-de-Luz Anglet Bayonne.

Bordeaux et sa Cité du Vin phare de l’oenotourisme quartier Saint-Pierre, on se balade le long des quais, on ne manque ni l’emblématique place de la Bourse et son miroir d’eau ni la célèbre place des Quinconces.



On monte au sommet de la tour Pey Berland pour admirer la vue panoramique. On entre dans la Cathédrale Saint-André André. Consacrée en 1096 elle a célébré deux mariages royaux : Aliénor d’Aquitaine avec le futur louis VII (1137) et Anne d’Autriche avec Louis XIII (1615). Bordeaux se visite à pied, à vélo, en petit train électrique, en 2 CV…



Nouveau : le centre d’art numérique des Bassins des Lumières installés dans l’une des cinq bases sous-marines construites sur le littoral atlantique durant la Seconde Guerre mondiale. Date d’ouverture prévue ce printemps reportée en raison des mesures sanitaires.



Dédiée au vin considéré patrimoine culturel universel et vivant, la Cité du Vin ouvrait ses portes au public le 31 mai 2016. Depuis elle a accueilli plus de 1 500 000. Dans un espace à l’architecture unique le musée dévoile toutes les richesses et la diversité viticole mondiale. National Geographic le classerait même en 7e position parmi les meilleurs musées du monde !



Ouverture prévue début juillet. en attente des annonces gouvernementales.



Plus d’infos : www.lacitéduvin.com



A travers ses 120 000 hectares de vignes le département propose plusieurs routes du vin : La route des Chateaux dans le Médoc qui s’étend du nord de Bordeaux jusqu’à la Pointe de Grave. C’est le domaine des grands crus classés. La route des Coteaux le long de l’estuaire de la Garonne. La route du Patrimoine fait découvrir des vignobles de réputation mondiale et des villages classés. Saint-Emilion, village médiéval est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. La route des Bastides permet de visiter des châteaux et des églises romanes et la région de l’entre-deux-mers, entre Dordogne et Garonne. La route des Graves emmène jusqu’aux portes des Landes. Ajouter la ville de Bordeaux, porte d’entrée du vignoble.



Hébergements, visites Bordeaux et région, itinéraires : www.bordeaux-tourisme.com

Le Lac de Vassivière voisine avec le plateau de Millevaches plateau de Millevaches, dans les départements de la Creuse et de la Haute Vienne.



Paysage de tourbières, d’étangs, de landes et de forêts et de bruyères, terre d’élevage et d’artisans. C’est le pays des Maçons de la Creuse, des villages de granit des chapelles, des fontaines. Des pierres à légendes, des lavoirs, des fours à pain.



Le lac et ses alentours sont un ode à la nature. Il offre 45 kilomètres de rivage, cinq plages surveillées. Il représente le premier pôle de loisirs et de sports de la région.



Il est si grand qu’on s’y déplace en bateau-taxi. De la pêche au wakeboard, de la baignade au paddle, la gamme de ses activités séduisent les amateurs de vacances actives comme les adeptes du farniente et du "slow tourisme".. Aux alentours, sur une superficie de près de 500 hectares inaliénables, cette destination classée devient le domaine des randonneurs. A pied, en vélo, à cheval ou avec des ânes de bâts ils sont en première ligne pour découvrir les produits et traditions du terroir, des villages préservés.



Savoir : la route desservant les villages autour du lac est nommée circuit Raymond Poulidor, en hommage à l'enfant du pays natif de Masbaraud-Mérignac.



Au cœur de ce vaste plan d’eau, l’île de 70 hectares, un Centre international d’art et du paysage. En réalité l’île tout entière est une galerie à ciel ouvert où les œuvres sont dispersées. Pour la rejoindre : trois solutions. À pied, en petit train ou en bateau-navette.

Le lac Vassivière détient le label « Ecotourisme de France » et « Station verte » qui attestent sa vocation de territoire d’accueil au cœur du terroir, reconnu comme une station organisée aux séjours porteurs de sens. Ici on respecte la nature, l’environnement, l’authentique, l’humain.



Pour toutes informations pratiques, hébergements, tables gourmandes, activités, transports sur place :

[Tourisme@lelacdevassivière.com]mail:Tourisme@lelacdevassivière.com

Tel. 05 55 69 76 70



Et aussi Fédération de l’hôtellerie de Plein Air - Gîtes de France…



Savoir : Par arrêté interdépartemental du 15 mai 2020 l’interdiction d’accès au Lac de Vassivière a été levée. Sont autorisée, entre 06h00 et 20h00 et sous condition les activités suivantes :

- Activité de pêche depuis la rive ou depuis une embarcation,

- Activités nautiques impliquant moins de 10 personnes groupées sur les espaces dédiés du Lac, dans le respect du règlement de navigation en vigueur,

- Course à pied et randonnée pédestre et cycliste,

- Activités sportives individuelles,

L’ensemble de ces activités devront être pratiquées dans le respect des mesures de sécurité nécessaires et gestes barrières fixés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Le CRT de Nouvelle Aquitaine et tous les acteurs qui font vivre le tourisme invitent le public et les professionnels du tourisme à soutenir les innombrables campings, gîtes et maisons d’hôtes, sites touristiques de la région.

Toutes infos : www.crt-nouvelle-aquitaine.com





Terra Aventura le Géocaching. Cette véritable chasse aux trésors permet de découvrir de manière ludique et souvent insolite la plus vaste région française, dans toute sa diversité. Elle se pratique en extérieur, à l’aide d’un GPS ou d’une application mobile.



En 2019, plus de 400 parcours qualifiés développés en partenariats avec les Offices du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine et les Comité Départementaux du Tourisme étaient proposés aux joueurs. Enigmes à résoudre, indices à relever, trésors à chercher… d’étapes en étapes ces parcours de quelques kilomètres permettent de découvrir les pépites patrimoniales du territoire en s’amusant. Une activité de 7 à 77 ans à pratiquer toute l’année, en famille ou entre amis.



En savoir plus : www.terra-aventura.fr

Neo-Terra l’engagement citoyen de la Nouvelle Aquitaine.



Riche d’une grande diversité d’écosystèmes terrestres et aquatiques. elle est très engagée dans une ambitieuse démarche de transition. En juillet 2019 les élus adoptaient « Néo Terra ». Cette feuille de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique se fixe des ambitions accompagnées d’engagements chiffrés et d’actions concrètes. L’objectif est d’accompagner l’effort de transition en termes énergétique, écologique et agricole à l’horizon 2030.



Au rang de ses actions : la transition agroécologique, la mutation des entreprises, les mobilités propres, un urbanisme durable et résilient, un nouveau mix énergétique, le traitement des déchets, la préservation de la biodiversité, et des ressources en eau, la sanctuarisation des terres agricoles et forestières et une administration exemplaire.



La Nouvelle Aquitaine attire chaque année plus de 32 millions de touristes ce qui la place en tête des destinations préférées des Français en termes de visiteurs. Elle a l’ambition de devenir la première destination touristique durable en France.



