France : Huttopia fait le pari d'une réouverture le 20 juin 2020

Présent au Canada, aux Etats-Unis, en Chine et en France, Huttopia cible avant tout sur tous ces marchés une clientèle locale qui se déplace en voiture : "Nous ne dépendons pas du tout de l'avion et je pense que c'est un atout pour l'avenir.



Nous sommes ancrés dans les territoires, nous n'avons pas de grands lieux de restauration. Nos clients viennent chez nous pour découvrir une région un territoire et dans l'avenir ce type de consommation touristique va s'accentuer. Le camping est écolo par nature : on monte sa tente, on la démonte et il n'y a aucune trace. C'est notre philosophie et nous allons continuer dans cette voie".



Preuve que le modèle fonctionne, Huttopia a enregistré sur ses 43 sites implantés en France 2,3 millions de nuitées en 2019, pour un chiffre d'affaires global à 57M€.



Tourné uniquement sur la vente directe (seuls 5% du CA est réalisé avec des TO spécialisés hollandais ou anglais), Huttopia peut compter sur une clientèle fidèle. " Nous avons construit cette marque et nos vacanciers attendent chaque année les nouvelles ouvertures" .



Le spécialiste de l'hôtellerie plein air ouvre entre 5 et 6 nouveaux sites tous les ans... De quoi donner des idées aux Français pour les prochaines vacances d'été.